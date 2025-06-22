【星星教授安格斯 6/23-6/29 星座運勢】雙子財務宮能量活絡，獅子避免講八卦

本週雙子的財務宮有股活絡能量，可多和朋友交流資源，與伴侶也可主動討論財務規劃；獅子這週建議避開八卦話題，才不會莫名捲入是非之中。 by 星星教授安格斯- 2025/06/21 更新 插畫／RedLouise 牡羊 3.21～4.20 羊座獨特的溫柔和憨厚的氣場這週特別容易打動身邊人。單身羊在家族聚會、鄰里活動、老友介紹下最容易遇到有感覺的新對象，尤其是溫馨、懂生活的人。交往者建議與伴侶共同佈置家居或處理家事，藉由雙方家庭話題可緩和原本漸冷的關係。與閨蜜間若有心結，宜以開誠布公方式化解，別再默默吞忍。 金牛 4.21～5.20 金星加持持續，牛座超牛的魅力與人氣在這週來到了小小巔峰，單身金牛在學習、聚會、手作課程等質感場合最易遇到欣賞你的對象，朋友間過去的誤會也易在輕鬆話題中釋懷。而你細膩的觀察與不凡品味，能創造意想不到的桃花，約會期間飲食以原型食物、堅果、甜點為主，避免餓著肚子大大掃興。 雙子 5.21～6.20 雙子這週財務宮能量活絡，朋友間可多互相交流資源與經驗，能有助於增進友誼。感情方面，單身雙子在理財課程、商務場合或投資社團易與談得來的對象互動，感情因「金錢」話題升溫，同時易在職場、進修、財經活動遇見真心朋友或有趣桃花。至於穩定交往的雙子適合與伴侶一起規劃生活開銷、理財規畫，討論未來會拉近心距離。 巨蟹 6.21～7.21 歲星連結太陽為週間的蟹座帶來了一股無形力量，期待著愛情敲門的單身巨蟹本週特別吸睛，適合主動追求、大膽告白釋放內心的秘密，生活圈、朋友聚會都將有緣分靠近。有伴的蟹座與情侶間除了情話綿綿，也可把眼界拉遠，開始討論關於未來的憧憬與計畫，一旦建立共識，兩人感情可越穩固。 獅子 7.22～8.22