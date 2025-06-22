美駐以大使：開始從以色列撤僑 敦促公民勿等勿靠 【新唐人北京時間2025年06月22日訊】在以色列與伊朗相互發動致命攻擊之際，美國駐以色列大使赫克比（Mike Huckabee）週六(6月21日)表示，美國政府正在協助居住在以色列或約旦河西岸的美國公民及永久居民撤離。當局也敦促美國公民盡可能自行離境，不必等待政府援助。 另一名國務院官員表示，約70人21日搭乘兩架由政府安排的航班，從特拉維夫（Tel Aviv）飛往希臘雅典。 美國國務院日前已調升以色列的旅行建議警示等級至最高第4級，示警美國國民不要前往當地。 目前多個歐洲國家及印度已安排撤僑行動。 根據官方統計，伊朗的空襲已在以色列造成至少25人死亡。伊朗衛生部21日則表示，以色列的攻擊已造成逾400人喪命。 伊朗20日下午對以色列北部港市海法（Haifa）發動新一輪飛彈攻勢，1枚飛彈擊中海法碼頭旁的區域，造成1棟建物受損、窗戶震碎，殘磚破瓦散落一地。這起攻擊至少造成19人受傷，其中1人傷勢嚴重。 以色列外交部表示，這枚拋射物擊中的地點就在賈利納清真寺（Al-Jarina mosque）「旁邊」。 （責任編輯：程以仁） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/06/22/a103997588.html