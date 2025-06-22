Costco老員工說9種產品最值得買 「太劃算了」 【新唐人北京時間2025年06月22日訊】倉儲式連鎖店Costco （好市多）以不斷變化的商品種類而著稱。這家會員制連鎖店開了八百多家分店，會員人數超過一億。產品主打家庭大包裝，單價確實劃算，而且不斷上架的新食品，更是讓消費者永遠不會感到無聊。 在琳瑯滿目的商品中，哪些最超值、最有人氣呢？Costco一位老員工對《南方生活》（South Living）雜誌分享了他認為最值得買的Costco商品。 「查看促銷傳單上的商品，才能物超所值」，這位老員工說，「尤其是那些你平時就會購買的商品。」 這位員工推薦了9種最值得入手的產品：烤雞、雞肉麵條湯、Half-and-Half奶油、柯克蘭（Kirkland）草飼黃油、Fairlife蛋白飲料、柯克蘭（Kirkland）旅行褲、預製熟食、葡萄酒等酒類以及柯克蘭（Kirkland）整箱瓶裝水。 經典的烤雞是這位老員工大力推薦的。「4.99美元，簡直太劃算了」，他說，「它總是新鮮出爐，而且用途廣泛，對一家人來說是一頓非常經濟的餐食。如果你願意，甚至可以把骨頭煮湯。」 對於Half-and-Half奶油，64盎司的包裝在Costco店售價約為2.99美元。 「這幾乎比普通雜貨店便宜三分之一。」這名員工說。 同樣，Costco自有品牌柯克蘭（Kirkland）草飼黃油比同類產品的名牌更便宜，該員工說 ，而它的味道與名牌草飼黃油非常相似。 柯克蘭旅行褲同樣是最受歡迎的產品之一。「它們可以與許多其它運動品牌相媲美。」該員工談到這款褲子時說道，這一款褲子採用四向彈性材料，非常適合活動。 柯克蘭品牌的瓶裝水也總是能迅速售罄，這其中是有原因的。這位員工說：「40瓶只要3.99美元，這真是太劃算了。」 （記者金晶編譯報導/編輯：林清） 推薦閱讀： 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/06/22/a103997589.html