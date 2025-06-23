加國卡城立和平之柱 扶輪社齊力反人口販運 【新唐人北京時間2025年06月23日訊】6月20日，國際扶輪反奴役行動團體（RAGAS）在加拿大卡加利市中心，舉辦了當地首座「和平之柱」揭幕儀式，象徵全球共同抵制人口販運的堅定決心。 6月20日，在國際扶輪年會登場前夕，扶輪反奴役行動團體（RAGAS）於卡爾加里希爾頓花園酒店，舉辦了當地首座永久性「和平之柱」的揭幕儀式，來自全球的扶輪社友與支持者到場見證了這一重要時刻。 扶輪反人口販運行動小組主席Dave：「2013年，我們成立了反奴役行動團體，目標是消除奴隸制並讓扶輪社積極參與。現在我們已有來自62個國家的會員，看到這些工作成果，讓人感到非常溫暖和鼓舞。」 人口販運成為全球日益嚴重的人權問題，包含強迫勞動和性剝削等現代奴役形式，涉及各地不同年齡層。扶輪社希望透過教育、預防、社區參與及國際合作，對抗人口販運，最終根除此類犯罪。 「World Vision」在地主導發展技術顧問Lauren Van Enk：「尊嚴計畫」會幫助倖存者學習生活技能，找到工作，並提供各種支持。我們希望透過這些努力，讓社區更強大，也讓每個孩子都能在更安全的環境中成長。」 這座「和平之柱」，象徵著全球攜手推動和平、並共同終結人口販運與現代奴隸制的堅定承諾。 人口販賣倖存者Kelly Tallon Franklin：「讓倖存者走進現場，分享親身經歷，讓大家明白，那些頭條新聞背後，其實是一個個活生生的人。」 Kelly Tallon Franklin：「與真正的人道主義者攜手，共同呼籲，終止販賣兒童。」 米爾頓扶輪社地區總監Sohail Naseer：「要對周遭發生的事情保持警覺，讓執法單位知道這些狀況，這正是社區參與的一部分。」 「Alliance