王思聰出售核心公司惹猜疑 澳門賭王之子接盤 【新唐人北京時間2025年06月23日訊】萬達集團創始人王健林之子王思聰，低調賣掉了自己旗下的核心公司北京寰聚商業管理有限公司（簡稱「北京寰聚」），接盤人是「澳門賭王」何鴻燊之子何猷君。近年來由於債務壓力巨大，王健林旗下重大資產幾乎拋售殆盡，王思聰悄然加入其父「賣賣賣」的行列，引發外界諸多猜疑。 綜合《齊魯晚報》金融界等陸媒報導，何猷君日前以北京寰聚及星競威武集團董事長身分出席在山東泰安舉行的寰聚產品發布會，外界才驚覺原來這家公司已經易主。 天眼查發布的資料顯示：北京寰聚的工商信息於今年6月19日發生了變更，王思聰實控的杭州艾亢企業管理有限公司等退出了北京寰聚，而何猷君名下武漢星競威武文體發展有限公司、武漢市興華羽網絡科技有限公司等成為了北京寰聚的大股東，何猷君是董事長，同時該公司多個重要職位的人員也已變更。 王思聰現年37歲，是萬達集團董事長王健林的獨子，他創辦了IG電子競技俱樂部，並擔任北京普思投資有限公司董事長及萬達產業投資有限公司董事等職。 資料顯示，北京寰聚成立於2023年，是王思聰創辦的一家專注沉浸式體驗的潮流娛樂與場景運營公司，管理資產規模超過60億元（人民幣，下同），先後在全國各地佈局70多個項目，業務涵蓋文旅、商業、體驗式消費及夜間娛樂等，是王思聰進軍文旅賽道的重要布局。 該公司曾斥資37億元投資泰安寰聚文旅中心項目，擬建設華北最大室內四季滑雪場以及室內主題公園。在何猷君接盤之前，王思聰通過其控制的杭州艾亢企業管理有限公司、杭州杯盞商業管理有限公司，持有寰聚商業70%股份。 如今，王思聰突然低調出售北京寰聚且價格祕而不宣，引發外界關於王思聰是否現金流短缺而急於回籠資金的猜疑。有陸媒甚至認為，北京寰聚創立僅2年時間就被賣掉，標誌著王思聰將「泛娛樂」與其父王健林的商業地產運營相結合的嘗試已「黯然落幕」。 事實上，王思潮近兩年的資金鏈的確顯得很緊張。天眼查App發布的訊息顯示：今年6月初，王思聰旗下的熊貓互娛、袁某某、陳某新增一條被執行人信息，執行標的1210萬餘元，涉及合同糾紛案件，執行法院是上海鐵路運輸法院。相關的工商信息顯示，王思聰是熊貓互娛的實際控制人。 據公開的資訊，王思聰早年的事業發展曾經很風光。他於2009年進入萬達集團董事會，並於同年依靠父親提供的5億資金成立了普思資本；2010年王思聰持有萬達院線約1000萬股；2011年，王思聰收購國內新豪門CCM戰隊並更名為iG（Invictus Gaming）；2015年7月，成立熊貓直播公司；同年10月24日出任新成立的中國移動電競聯盟主席。2017年，王思聰登頂新財富500富人榜第1名。 此後，王思聰的事業逐漸走向下坡路。2019年熊貓TV直播平台上海熊貓互娛文化有限公司倒閉，王思聰被列為被執行人，被法院下令限制高消費；王思聰100%持股的北京普思投資有限公司的股權也一度被凍結。2022年8月，王思聰退出萬達集團董事；2024年12月，王思聰開始嘗試變換「賽道」，推出了新餐飲品牌「牛校長」。 其父王健林的事業最近幾年也每況愈下，陷入嚴重的債務危機，不斷拋售萬達集團旗下資產，其中包括數十座萬達廣場以及萬達酒店管理等。 今年以來，萬達集團新增多條股權凍結信息、被執行人信息，被執行總金額已超75億元。最近的一個案例是今年5月8日，王健林在萬達商管集團價值約3億元的股權遭到凍結，執行法院為大連市西崗區法院。 此外值得一提的是，這次收購北京寰聚的何猷君是澳門「賭王」何鴻燊和四太梁安琪的三兒子，現年30歲，是深圳市創夢天地科技有限公司（iDreamSky）首席營銷官、星競威武集團董事長兼聯席CEO及澳門電子競技總會會長。 何猷君旗下的星競威武集團比較有名，其核心業務是電子競技俱樂部，擁有eStar Gaming與Ninjas in Pyjamas等知名電子競技俱樂部品牌，並布局英雄聯盟、王者榮耀、反恐精英等多個主流電競項目。2024年7月，星競威武集團在美國上市。