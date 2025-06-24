好風水！山東一小店42窩燕子築巢（視頻） 【新唐人北京時間2025年06月24日訊】山東煙台一家小賣店，20年引來42窩燕子在店裡築巢。網友驚嘆：「好風水！」民間有老話說「燕不進愁門」，認為燕子在家築巢是祥瑞之兆。 6月22日，有博主發布一段視頻，在山東煙台一家極具歷史感的老舊小賣店裡，屋頂和牆角上布滿了大大小小的燕窩。 小賣店裡擺放著琳瑯滿目的貨物，店主一家人就住在店裡。據店主人介紹，20多年前飛來一對燕子在店裡築巢，自那以後，每逢春天都有燕子如期而來，或者是在去年的舊巢上修修補補，或者是另築新巢。這樣一來二去的，店裡店外共累積了42窩燕子。 店主人說，這些燕子十分有靈性，它們通常不在屋內隨意排泄。每天清晨，燕子發出歡快的叫聲，喚醒店主一家人。到了天黑的時候，燕子們會在店主關門之前準時歸巢。 「它們就像是我們的老朋友，每年春天都回來看看。」店主人笑著說，看著小燕子破殼、長大、離巢，一年又一年，這已經成了他們生活的一部分。 一家小店有42 窩燕子築巢，引發熱議。許多網友驚歎，這家店的風水好：「吉慶之家，這地方是寶地。」 「『舊時王謝堂前燕，飛入尋常百姓家』，這肯定是良善之家。」 「老話怎麼說的，燕不進愁門。」 「我們這邊說的是，燕子能築家的地方，這家人一定不錯。」 「這家是積多大德的呀！」 「燕子所到之處便是吉祥之地。」 「說實話，我注意觀察了好多家，只要有燕子打窩的家庭，家裡和睦，平安，子孫滿堂，喜事不斷，今年如果你家來了小燕子，那麼你的兒子定會喜結良緣，親身經歷。」 不少網友認為，燕子是非常聰明的生物，它們能感受到人們的善意。店主一家人不打擾、不驅趕，這份溫暖和包容，才是吸引燕子「口口相傳」、代代相傳的關鍵。 有網友表示：「太羨慕了，這就是人與自然和諧相處的最好例證。燕子是吉祥的象徵，能有這麼多燕子來築巢，說明這家店的氣場很溫暖。」 還有網友感慨：「現在城市裡高樓大廈越來越多，燕子能找到這樣一個安穩的家不容易，希望大家都能像這位店主一樣愛護動物。」 也有網友打趣：「這店簡直是燕子的『五星級酒店』，店主是最貼心的『房東』。」 （記者羅婷婷綜合報導/責任編輯：范銘） 本文網址: