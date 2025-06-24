奇襲伊朗核設施後 CBP：美國內潛在威脅升高 【新唐人北京時間2025年06月24日訊】川普總統上週六（6月21日）對伊朗三座核設施的一場奇襲，震驚全球。隨著美國介入以色列伊朗的衝突，當局也在加強防範伊朗在美境內發動報復性攻擊，同時也針對中東地區發布了全球旅行警告。 美國海關與邊境保護局（CBP）局長羅德尼‧斯科特（Rodney Scott），週六（6月21日）發出一份備忘錄指出：已經有數千名伊朗國民非法進入美國，預計境內還有大量漏網之魚。雖然目前還沒有具體威脅，國內的潛在恐怖威脅，是「前所未見的高」。 首先取得這份備忘錄的「NewsNation」在報導中寫道：當局敦促CBP人員保持「高度警惕」。 根據福克斯新聞獲得的CBP數據，拜登政府在2021財年至2024財年期間，逮捕了1504名伊朗公民，其中有至少729人，最終獲釋進入美國。 週日，國家恐怖主義警報系統（NTAS）也發布公告，指出：「如果伊朗領導層發布宗教命令，號召對美國本土目標發動報復性攻擊，那麼美國國內的暴力極端分子，自主發動襲擊的可能性很可能會上升。」 不過公告也指出，自2020年以來，執法部門已成功挫敗多起伊朗支持的恐怖行動。 截止目前，美國國務院已發布多項全球旅行警告，指出以色列和伊朗之間的衝突已導致中東地區交通中斷，領空會定期關閉。示威活動可能隨時發生，當局建議全球的美國公民提高警惕。 週一，眾議院議長強森駁回了部分議員提出的一項制止川普總統對伊朗動武的限制令。他向媒體表示：「現在不是就戰爭權力問題提出決議的合適時機。」 他強調，川普總統有權對伊朗採取單方面行動，以消除對美國等國家的潛在核威脅。 南達科他州參議員麥克·朗茲（Mike Rounds）曾在週六指出，總統已經在48小時內向國會通報了對伊朗出兵的相關情況，符合《戰爭權力決議案》（War Powers Resolution）的規定。 新唐人電視台記者王姿懿美國報導 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/06/23/a103998013.html