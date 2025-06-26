中共禁酒令逼瘋餐飲業 多地大酒店擺地攤（視頻） 【新唐人北京時間2025年06月26日訊】中國經濟衰退帶來餐飲消費降級，中共禁止體制內聚餐，又逼退最有消費力的群體。餐飲業因此哀鴻遍野，「高檔酒店擺攤」成輿論熱點。 近日，「安徽大酒店擺攤」成為大陸社交媒體的熱點話題。據自媒體報導，在安徽多個城市，高檔酒店門口擺攤的現象已經很普遍，僅滁州市就有至少五六家。這些酒店在大門外支起遮陽棚，推出所謂「便民服務」，用「大廚做菜」、「高質低價」吸引市民。有的賣盒飯，有的賣滷菜，有的賣熟食、小吃等等。有的酒店外還大排長龍，生意挺火爆。 還有網民爆料，安徽安慶市五星級大酒店——安慶大酒店也淪落到在外面擺攤做外賣的地步，在路邊開起了「惠民食堂」。 另據網民爆料，除了安徽之外，浙江、河南和遼寧省等多地出現類似現象。其中也有不少「星級酒店」，為了生存不得不放下身段。 河南信陽市一名博主說，當地幾乎所有的大酒店都在街上擺攤，賣的菜品大同小異，只是口味略有不同。 遼寧一家餐飲店陳經理對大紀元表示，這次禁酒令的衝擊比三年「動態清零」還嚴重。他說，最近幾年經濟蕭條，今年終於又到了夏季，盼著能賺點兒錢，沒想到又來個禁酒令。老輩姓手裡沒錢，吃不起，官場的有錢不讓出來吃。 許多酒店經營者抱怨，本來酒店就已經很冷清，現在一個所謂「最嚴禁酒令」又嚇走了最具消費力的客戶群體，生意更是雪上加霜。一名酒店老闆在直播中展示，酒店白天一整天沒有顧客，晚上飯點所有包廂都是空的。 除了禁酒令，中共當局還限制「升學宴」。再加上中國結婚人數逐年下降，婚宴生意冷淡，餐飲業的日子越來越難過。 餐飲業的不景氣引發連鎖效應，菸酒的銷量也隨之下跌。一名在內蒙古經營30年酒業的經理告訴陸媒，實施禁酒令至今，酒和菸都受到了很大衝擊，好多有長期合作的大酒店，最近頻繁取消訂單，造成酒積壓送不出去。 與此同時，代駕行業也幾乎停擺。各地都有代駕員抱怨，以前一晚能接三四單甚至更多，現在訂單量大幅下降，甚至無單可接，有些人已準備轉行。 （記者尚傳綜合報導/責任編輯：林清） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/06/25/a103998528.html