大滿貫場外對決 溫布爾登鎮盛裝迎八方客 【新唐人北京時間2025年06月26日訊】每年七月，國際盛事「溫布爾登網球大滿貫」就將登場。而就在距離賽場不遠的小鎮上，另一場不容錯過的比賽，也已經開始。 第12屆「櫥窗佈置大賽」（Window Dressing Competition）在風景如畫的溫布爾登鎮隆重登場，65家各式商店參與了這場創意較量，其精彩程度不亞於賽場比拚。今年的主題是「網球與創意」，從巨型草莓到卡通網球，各店家發揮奇思妙想，爭奪「最佳佈置」頭銜和兩張半決賽門票大獎。 酒吧門前擠滿了前來享受初夏陽光和網球氛圍的遊客，不同大小的網球懸掛在商店門口，彷彿在提醒每一位過客：溫布爾登網球賽，即將登場！ 「 黑羊餐廳」主廚兼店主 Oliver Gladwin：「整個溫布爾登都會改頭換面。每間酒吧、商店、餐廳都會用鮮花裝點門面。我們這次的主題是『回歸鄉村風』，把鄉村氣息帶進倫敦。」 從餐廳、咖啡館到房產中介、寵物店，整個小鎮展現濃濃的「社區精神」。 溫布爾登商業協會主席 Adrian Mills：「當年只有十幾間店參與，到現在有65家商戶聯手佈置整個鎮。它讓整個社區團結在一起。」 由於賽場附近酒店選擇有限，許多參賽球員索性在鎮上租房，與居民為鄰。 房地產經紀人 Mark Beim：「我常看到球員出現在鎮上，他們真的很喜歡這裡的小鎮氛圍。我覺得，這種小鎮的魅力，是其他大滿貫賽事主辦城市沒有的。」 每日賽程結束後，球迷們經常會驚喜地不期而遇世界排名前列的種子選手。