「7月大災難」預言瘋傳 日本飯店爆訂房全退光 【新唐人北京時間2025年06月27日訊】今年「7月日本將發生大災難」的預言曾引發恐慌，也衝擊著日本的觀光和餐飲產業。有日本飯店業者透露，來自台灣旅行社的訂房全部取消了。 據日本《北國新聞》6月26日報導，「7月5日日本將發生重大災害」這類毫無根據的消息，在香港與台灣之間迅速傳播，給石川縣的住宿和旅遊業蒙上了陰影。來自香港和台灣的遊客占石川外國遊客的20%，因此受到的衝擊不小。 金澤全日空皇冠假日酒店負責人說，「7月2日至5日，來自台灣旅行社的所有訂房全部取消了。」但在「預言日」過後的6日與8日又有台灣客人訂房，明顯感受到預言帶來的影響。 這位負責人無奈表示，通常情況下，該飯店每天大約會接到30名來自台灣旅行社的預訂房間，「現在我們的處境很艱難，因為國內遊客正在減少」。 根據石川縣的統計，去年在縣內住宿的外國觀光客中，台灣人占18%、是最高的，香港人則占3%，排名第九。 而金澤飯店（Hotel Kanazawa）平常週六住房率通常能達到80%到90%，但7月5日的訂房率卻只有50%，明顯不如預期。該飯店負責人說，「這種毫無根據的訊息傳開，真的很困擾。」 不僅旅遊業，金澤當地的餐飲業也受到影響。菊倉町一家日本餐廳的老闆表示，他常有來自中國的顧客。「如果謠言或假消息一旦擴散，真的會影響客人上門」，他臉上滿是擔憂和困惑。 日本漫畫家龍樹諒（竜樹諒，Ryo Tatsuki）曾在她的作品《我所看見的未來》中，曾準確預言日本「3·11」大地震、新冠病毒等重大事件，她還預言日本將在今年7月5日發生一場大地震，並引發一場大海嘯。這個預言在不同地區引發恐慌，因而前往日本的觀光客大幅減少。 對此，日本氣象廳廳長野村龍一6月13日出面闢謠，他表示，這類預言「應視為謠言，完全沒有必要擔心此類信息」，並強調目前的技術還無法預測地震的具體日期、時間、地點或震級。 而龍樹諒在6月15日出版的新書《天使的遺言》中，對上述預言作出新的解釋。 據《產經新聞》報導，對於「7月5日」這個具體的「大災難」日期，龍樹諒表示「做夢的日期」不等於「發生事情的日期」，「那天不一定會發生大事」。她也表示，「作品受到高度關注，證明了大家的防災意識提升。」 龍樹諒雖然對上述預言有所改口，但還是提醒大家要注意防災，她表示，「我希望（作品內容）能在災害發生時發揮一點作用，也期盼大家的關注能進一步轉化為安全對策與防災準備。我個人也認為外出時要特別留意，也會儘量儲備一些物資，以防萬一。」 隨著這個日子臨近，6月25日，台灣星座專家唐綺陽在臉書發文表示，這次新月正值太陽合相木星，巨蟹的能量格外強烈，也容易心情陰鬱，「對未來隱隱不安，世界也正發生著令人恐慌之事」很需要學習如何「轉化情緒」。「上天給的苦難必有原由，懷著這份信念，一起為我們的心許願吧！」 台灣民俗研究者廖大乙對台媒表示，今年是蛇年且閏六月，確實讓國際局勢動盪不安，有些地方會發生天災人禍，民眾平時應多多行善來化解。 （責任編輯：李恩真） 本文網址: