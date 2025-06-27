東北持續高溫 多所高校拒裝空調 有學生熱暈 【新唐人北京時間2025年06月27日訊】近幾天，中國東北地區出現極端持續高溫天氣，很多高校學生反映學校無空調，晚上睡不著覺，考試有學生中暑暈倒。但校方拒絕安裝空調，並打壓學生訴求。 據大陸媒體報導，自6月23日以來，東北地區35℃以上高溫區域不斷擴大。黑龍江吉林等地發布高溫預報，部分地區可達 405℃。25日部分地區地表溫度最高達65℃以上。截至26日16時45分，吉林省有35個高溫預警信號生效中，其中17個高溫藍色預警信號、17個高溫黃色預警信號和1個高溫橙色預警信號。遼寧省也有4個高溫橙色預警信號生效中。 東北地區高校學生紛紛在網絡訴苦，因為學校未安裝空調、電扇，「坐著就流汗」，「晚上熱得睡不著」期末考試時有學生熱得中暑」。學生們想盡辦法避暑，有的在操場打地鋪，有的一夜都在在樓梯間乘涼，還有人為了吹空調到學校附近的酒店、民宿或洗浴中心過夜。 吉林大學的學生因宿舍太熱在地下室搭帳篷過夜。 對於學生的叫苦不已、呼籲學校安裝空調。東北地區各高校表示，並沒有安裝空調的打算，並以各種藉口推脫。 其中，吉林大學的説法是「電路老化」，無法安裝。疑似該校學生在網絡批評說，「昨天考試已經有學生暈了啊」「胡說八道，找藉口」。 還有學生反映，現在吉林大學開始壓制相關言論，「吉大的招生群裡，只要提到空調和溫度相關的（信息）就會被踢出去 群」。還有校方人員在群裡辱駡要求裝空調的學生是「蠢貨」。 還有東北高校在網上宣揚，要求裝空調的學生是「受境外勢力挑撥」。相關言論引發網民怒火。 有網友反映，之前東北地區因為夏天氣溫不太高，並且時間短，因此很多高校都沒有空調和風扇。但是近年來氣候變得異常，尤其是今年，熱的時間長，溫度高，所以學生都受不了了。 還有多所高校學生反映，學校的留學生公寓早就安裝了空調，有的學校正準備給留學生宿舍配置冰箱。 （記者李酈綜合報導/責任編輯：雲濤） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/06/26/a103998883.html