貝佐斯奢華婚禮星光熠熠 威尼斯掀抗議聲浪(組圖) 【新唐人北京時間2025年06月27日訊】全球排名第4的億萬富豪貝佐斯和他的未婚妻桑琪士週四(6月26日)抵達意大利「水都」威尼斯，準備在此完成浪漫婚禮。婚禮將吸引約200位賓客，不包括旁觀者。但這場奢華婚禮已在威尼斯掀起一波抗議聲浪。 法新社報導，現年61歲的貝佐斯（Jeff Bezos）和他55歲的前電視主播未婚妻桑琪士（Lauren Sanchez）這場為期3天的婚宴預計27日登場，正式婚禮儀式將在1處秘密地點舉行。 26日，兩人被目擊搭乘水上計程車，抵達位於大運河（Grand Canal）旁的安縵酒店（Aman Hotel）。 「意大利晚郵報」（Corriere della Sera）報導，這對準新人據傳邀請了約200名賓客。已有至少95架私人飛機申請在威尼斯馬可波羅機場（Marco Polo airport）降落。 據悉，貝佐斯與桑琪士包下威尼斯多家頂級飯店，準備迎接一眾星光熠熠的賓客，據傳包括影星李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）、滾石主唱米克傑格（Mick Jagger）、實境秀女星金卡戴珊（Kim Kardashian）、脫口秀天后歐普拉（Oprah Winfrey）、「神鬼奇航」男星奧蘭多布魯（Orlando Bloom）等。