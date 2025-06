周杰倫演唱會｜情侶「小紅書」賣假飛斷正 警檢逾千張印同一編號

啟德體育園開幕至今舉行多場演唱會盛事,東九龍總區刑事部積極打擊炒賣「黃牛票」以及售賣假門票等犯罪活動,透過跨部門協作、情報交流及分析,鎖定一個利用內地社交媒體平台「小紅書」放售偽造的演唱會門票的本地詐騙集團。人員於昨日(27日)下午採取行動,以涉嫌「串謀欺詐」及「管有虛假文書」罪拘捕1男1女(23歲及17歲),在他們身上搜出兩張偽造演唱會門票及一張位於紅磡上鄉道酒店房卡,及在有關酒店房內再檢獲1,073張、面值1,880元的偽造演唱會門票。警方展示的證物可見,全是周杰倫演唱會的假飛。 警方指,市民可透過門票所印條款、鐳射標籤及瑩光油墨等防偽特徵,辨別門票真偽。警方更發現所有檢獲假門票均印有相同編號「I1413892」,因此呼籲市民若所購門票有上述情況,盡快聯絡警方。 假門票牽涉周杰倫香港演唱會尾場,即6月29場次。(林澤鋒攝) 酒店房藏1,073張印刷假飛 貴正價約$500放售 人員於昨日(27日)下午採取行動,先於紅磡港鐵站內作埋伏,當詐騙集團成員以假飛作交收時,隨即上前拘捕一名23歲本地男子及一名17歲本地女子,並於二人身上搜出兩張偽造演唱會門票及一張位於紅磡上鄉道酒店房卡。 人員其後在有關酒店房內再搜獲1,073張的偽造演唱會門票,每張面值為1,880元,合計總值超過200萬元,兩名被捕人士涉嫌「串謀欺詐」及「管有虛假文書」,現正被警方扣查。據悉,兩名被捕人士為情侶關係,均報稱無業。二人於租用酒店的第一日隨即被警方搜捕,人員於房內並無發現印刷工具,相信涉事假飛是於境外印刷。每張假飛以約2,400元放售,若全部售出,可賺逾200萬。 劣質假飛多漏洞 查編號、條款及鐳射標籤等特徵辨真假 東九龍總區刑事部總區公眾活動調查隊總督察陶勁笙表示,是次行動所檢獲的假演唱會門票印刷質素較以往行動的參差及劣質,例如假門票上所印文字不工整;於門票右上角雷射防偽特徵較為粗糙及深色;票尾虛線切割位較為突出及粗糙。 而門票背面,真門票印有英文「Terms of Sale」,銷售條款只有10項;而假門票則印有「Terms and Conditions of Sale」,銷售條款多出1項,共有11項,其中第6、7及9項條款中均出現兩個英文詞語串連的情況。所有檢獲假門票均印有相同編號「I1413892」。另外,在紫外光燈照射下,假門票亦欠缺隱形螢光油墨字句及簽名水印。 警方經初步調查,相信詐騙集團以酒店房間作掩飾,用作儲存假演唱會門票以及安排稍後作分銷用途。是次行動亦打擊區內一分銷中心,警方相信集團針對「小紅書」的用家,以及利用歌迷於演唱會前夕急於撲飛的心態,向用家出售假演唱會門票。 警方希望在啟德體育園舉辦演唱會盛事期間,盡早向公眾發表有關假演唱會門票的新資訊及特徵,讓市民避免蒙受金錢上的損失,及因假門票,到演唱會現場才敗興而歸。 東九龍總區刑事部總區公眾活動調查隊總督察陶勁笙交代案情。(林澤鋒攝)