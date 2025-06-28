身價大跳水 飛天茅台提前跌破1800元大關 【新唐人北京時間2025年06月28日訊】飛天茅台價格持續下跌。近日，散裝飛天茅台（散飛）批發參考價從1850元（人民幣，下同）/瓶，跌至1780元/瓶。有回收商表示，茅台現在跌得很凶，很多回收商也不收了。 據「今日酒價」公眾號披露的批發參考價，25日，2025年飛天茅台（53度/500ml，下同）原箱報價從前一日的1915元/瓶跌至1830元/瓶，單瓶下跌85元；散瓶報價也從1850元/瓶跌至1780元/瓶，單瓶下跌70元。 據紅星新聞報導，與此同時，飛天茅台在部分電商平台上的零售價也「跳水」。6月25日查詢各電商平台發現，目前拼多多部分店鋪飛天散瓶單瓶售價低至1760元，兩瓶裝的價格低至3400元，算下來一瓶只需1700元。 6月25日，成都一名白酒回收商表示，今日（25日）飛天茅台單瓶回收價為1650元，相較昨日下跌接近一百元，如果數量多只能給到1600元，原箱回收價為10200元（折合1700元/瓶），不同年份飛天價格相差不大。 「茅台現在跌得很凶，很多（回收商）也不收了。」這名白酒回收商說。 武漢一名白酒回收商也表示，飛天今日回收價較昨日跌了一百元，今天中午剛跌」，原箱、散瓶回收價分別為1650元/瓶、1600元/瓶，「之前囤了好多都賠錢，現在我都不囤（貨）了，賣多少收多少。」 飛天茅台價格的持續下滑引發市場震動。儘管業內對其價格回調有所預期，但在6月跌破1800元的時間點遠早於普遍預期的中秋前後。「渠道可能出現一定恐慌，」一位華東地區酒商對藍鯨新聞表示。 業內普遍將1800元視為經銷商綜合成本線，中國酒業智庫專家、知趣諮詢總經理蔡學飛表示，失守後或將觸發茅台緊急干預。 有酒商預計，茅台將在中秋前「死守」1499元/瓶的官方指導價底線，該價格線一旦失守，將對茅台整個產品體系的價格支撐構成挑戰。 據山東媒體「新黃河」6月24日報導，受飛天價格崩盤影響，茅台的千元系列酒表現更差。去年爆火的茅台1935從最高1800元/瓶跌至當前600多元，已經跌破出廠價（798元/瓶），經銷商每賣一瓶虧損近200元。 6月23日，位於濟南市經三路的一家茅台專營店負責人表示，「市場變化大，基本一天一個價。」主要靠十幾個老客戶維持銷量，這倆月很難招攬到新客。其他茅台系列產品銷量更差，壓貨比較嚴重，基本上是賣一瓶虧一瓶。 貴州茅台公司股價也受到影響，6月26日，其以1420元收盤，與年內高點1630.39元相比，三個多月股價下滑約13%；最新市值為1.78萬億元，與5月15日的2.05億元相比，40多天時間已蒸發2700億元。 據第三方平台數據，去年和前年同期，飛天茅台散瓶的批發價分別為2210元、2740元，但今年價格的「跌跌不休」，已經引發市場的恐慌情緒。 上海有社區菸酒店的老闆告訴《國際金融報》，自己店內的飛天茅台還是兩年前2800元進的貨，到現在還沒賣完，不囤貨已是經銷商的共識。 大陸網民表示，「都是囤貨商在拋貨吧，之前炒太高了現在泡沫戳破，估計會砸穿1600元，前兩年電商瘋狂搶茅台的黃牛都在踩踏出貨了。」「賣那麼貴，這些年割了多少韭菜？跌到200到350我就買幾瓶嘗嘗！」 茅台只是中國白酒行業的一個縮影。據中國酒業協會6月18日發布的《2025中國白酒市場中期研究報告》顯示，白酒產業邁入深度調整期。中國酒業協會認為，白酒盲目擴產時代已經終結，去庫存仍是主流。 （責任編輯：李恩真） 本文網址: