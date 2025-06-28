【星星教授安格斯2025年7月星座運勢】射手座本月偏財運氣很旺、雙魚座只要透過靈感創作的事都會帶來偏財的可能，千萬不要錯過！

你喝過鍋煮紅茶或是絲襪奶茶嗎？它們通常是先苦後甘，尾韻特別的強，而7月運勢正是這樣直線上升的一個趨勢，哪管你平時是多冷靜的人都可能會在這個月份，因為某見人事物觸發而突然的情緒爆發起來，此時是你的脆弱時刻，所以要特別的小心一些別看錯人看錯事的情況發生，本月最關鍵的轉折是天王星剛踏入雙子座，象徵人際溝通需要被迫升級，你需要更深的與人接觸，而水星也在獅子正準備月中逆行，我們會開始懷疑自己說出口的話是否真的是內心的聲音呢？感情面必須慢火燉愛慢慢來，有時候聰明的保持距離，反而可以讓關係更容易拉近，七月份不僅是情緒的汰換期，更是斷捨離的認知戰，你要離開什麼、你要抓緊什麼，其實你心裡早就知道了。 by 星星教授安格斯- 2025/06/28 更新 Edit/fish Photo／NETFLIX、friDay影音、Disney+、Apple TV+、KBS Drama、MBC DRAMA official、TVBS、Jtbc、SBS、華映娛樂、NAVER、公視、Netflixkr@X、tvN@X、IQIYI、IMDb、CATCHPLAY+、Hami Video、白色橄欖樹微博、鏡文學、 iQIYI愛奇藝國際版、公視、tvN drama、折腰微博、韶華若錦微博、Apple+ 牡羊座3.21~4.20 牡羊座的朋友，本月份土星、海王、凱龍齊聚命宮，會是一個發光發熱的月份，所有聚焦都在你身上的時候，優缺點都容易被放大，這是一種兩面刃的事情，所以你一定要小心，滿腔熱血卻不太確定該往哪衝，方向很重要，記得想好再行動；在職場學業上，你可能會面對決策壓力、尤其團隊溝通不順時，你有時候會有一種想法是，乾脆交給我來處理，你們閃邊啦！切記，合作才是關鍵、財運上，很多機會來自於舊有客戶、朋友、曾經合作過的人；在感情上心裡要裝一個小的擴音器，對於所有的聲音你不說出口沒人聽得見，個人接觸時，有時候只是明明聊一聊，卻心跳了幾百下，請記得直接積極的表達出自己的企圖心，那麼你就容易得到想要得到的；朋友上反而是有些人容易踩錯你的點戳到你，說話愈直接的人對你才是愈有幫助的喔。 金牛座4.21~5.20 金牛座的朋友，這個月份需要放下多一點的控制感，然後交一些責任給四周的人，有時候跟隨人家的方向與帶領，不但讓自己更輕鬆，也許你才能走出與自己過去不徒的一條路，在職場上，你會開始質疑為什麼我要這麼努力，包括在學習中的金牛座也是，因為你覺得你好像有很多的用心都沒有見到該得到的成果，而這個問題本身就是一種覺醒，你要改變自己的一些方式，無論是閱讀、或是語言交際，換一種角度去看，也許你會發現新的方向；而在財運上在7月份會特別明顯，並不是沒錢、而是你開始意識到這樣的賺錢方式快撐不下去了，所以天王星告訴你的是，應該要找出另一種創造錢的能力；感情上平穩但無火花，所以稍安勿躁，不要自己生事，不要讓身邊的人對你產生太多的不滿，好好注意他們就好。 雙子座 5.21~6.21