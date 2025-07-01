【川普新政】川普走訪鱷魚惡魔島 爆DOGE或反噬馬斯克 【新唐人北京時間2025年07月02日訊】好，下面來看本期的川普新政動態。 川普走訪鱷魚惡魔島監獄 讚參院通過法案 美國總統川普：「歐，謝謝你（告訴我們）！哇噢！」 聽到參議院通過大而美法案，川普稱讚「好棒」！他介紹，法案為美國人帶來更多的保障。 川普：「我們確實非常清楚地認識到要做好三件事。社保我們會妥善做好，醫療保險和醫療補助，我們要拯救它們。」 川普週二（7月1日）來到位於佛羅里達州南部大沼澤地的鱷魚惡魔島監獄，這裡從週三（2日）開始接收犯重罪的非法移民。 川普：「這兒被稱為鱷魚惡魔島。這個名字非常貼切。我看了看外面，任何近期我都不想在這個地方徒步旅行。很快，這所拘留中心就會收容那些最危險的移民，那些地球上最凶殘的人這裡被數英里危險的沼澤地包圍著，（被關押者的）唯一出路就是被驅逐出境。」 國土安全部長諾姆，趁機向非法移民喊話，應該自行驅離，以免被囚禁於這種監獄。 稍早，川普參觀了鱷魚惡魔島監獄。 川普：「我認為（這處設施）建設的非常專業，建設得很好。 「克里斯蒂（國土安全部長諾姆）、羅恩（佛州州長德桑蒂斯）和整個團隊。這（監獄的建設）真的是政府間的真正合作。」 德桑蒂斯在移民方面是川普的鐵桿支持者，他領先於全國開放了目前能容納3000人的鱷魚惡魔島監獄和容納2000人的布蘭丁營監獄。他說非法移民最終將被遣返，不如現在自行驅離。 美國佛羅里達州長德桑蒂斯：「（非法移民）為什麼要來鱷魚惡魔島（被關押後遣返），你可以（現在）自行回家的。」 2024大選初選階段，德桑蒂斯是川普最強的挑戰者，川普一度惡語相向。 川普：「我會說（跟德桑蒂斯的關係）是10分（滿分）。也許9.9分，因為我們有一些小傷。」 川普馬斯克再起齟齬 爆DOGE或反噬馬斯克