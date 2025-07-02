【中國一分鐘】禁酒令下餐飲業慘 星級酒店擺攤「彎腰」掙錢 【新唐人北京時間2025年07月02日訊】下面請看本期的中國一分鐘。 禁酒令下餐飲業慘 星級酒店擺攤「彎腰」掙錢 中國經濟衰退帶來餐飲消費降級，加上中共出台的「禁酒令」禁止體制內聚餐，餐飲業哀鴻遍野，最近兩個月中國各地的星級酒店，甚至連五星級、外資酒店，都紛紛在路邊擺攤，販賣盒飯套餐、滷味熟食等，擺攤正成為全中國星級酒店心照不宣的新模式。有分析指出，公務接待退場，星級酒店只能「彎腰」賺錢了。 中共在藏區廣設寄宿型幼兒園 從小洗腦控制 中共長期以來對西藏實施高壓控制，但藏區對北京的抗拒始終未曾消退，當局現在將目標鎖定年僅4歲的兒童，開始廣設寄宿型的幼兒園，將這些學齡前從家中帶走，從小學習所謂愛國兒歌和歌頌共產黨的故事，使得兒童們沒有機會完全接受藏語和生活方式，試圖形塑一代截然不同的藏人。 蘇州房價狂跌 十年泡沫轟然破滅 今年以來，江蘇省蘇州市政府頻繁出台「救樓市」政策，但卻無法阻止蘇州房價「狂跌」的腳步，曾經歷十年瘋狂上漲的蘇州房價，正以驚人的速度回調，甚至有觀點認為，價格已跌回2015年的水平，相當於將當年炒作出來的泡沫徹底擠乾淨。 香港移交28週年 北京不派領導人赴港 7月1日是香港主權移交28週年，北京今年未派領導人專程到香港致賀。而儘管會上街頭抗爭的社民連等團體已經在七一前宣布解散，七一當天香港警方還是高度戒備。而官方酒會上，作為唯一民主派的民主黨創黨成員李華明稱，民主派將正式變成歷史，完成了歷史任務，並說民主黨年內會完全解散。 新唐人亞太電視整理報導 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/07/02/a104000193.html