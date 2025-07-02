两名中国公民涉嫌收集美国海军情报和招募美国军人而被起诉

两名中华人民共和国公民星期二(7月1日)分别在美国联邦法院出庭，面临被充当中国政府代理人的指控。他们上星期五(6月27日)因涉嫌收集美国海军基地及人员的情报、招募潜在特工被捕。 美国司法部说，这两名中国公民分别是居住在俄勒冈州快乐谷市的中国公民、美国永久居民陈元策(Yuance Chen,音译)和在2025年4月持旅游签证前往德克萨斯州休斯顿市的赖立仁(Liren Lai，音译)。他们在上星期五被捕。司法部说，这次逮捕行动破坏了中国国家安全部在美国秘密运作的情报网络。 两人星期一分别在俄勒冈州的波特兰和德州的休斯顿首次出庭。他们受到代表中国的主要对外情报机构中国国安部在美国监督和执行各种秘密情报任务的刑事指控。 根据司法部星期二公布的新闻稿，两人除了收集关于美国海军军人和海军基地的情报，以及协助从美国军队内部招募其他人作为潜在的国家安全部的资产外，还被指控代表中国国安部以情报秘密放置点(Dead drop)的方式支付现金。 司法部说，陈元策和赖立仁的被捕是跨州联合反间谍和执法行动的一部分。 “这个案件突显了中国政府持续和咄咄逼人的努力，试图渗透我们的军队并从内部削弱我们的国家安全，”司法部的新闻稿援引美国司法部长帕姆·邦迪(Pamela Bondi)的话说。“司法部不会袖手旁观，让敌国在我们国家潜伏间谍–我们将揭露外国特工，追究他们的责任，保护美国人民免受针对国家安全的隐秘威胁。” 联邦调查局局长卡什·帕特尔(Kash Patel)在声明中说，“这起案件是一次复杂而协调的行动，也是联邦调查局旧金山、波特兰、休斯顿、圣地亚哥和反情报部门出色的反间谍工作的典范。联邦调查局将继续严密保卫美国国土，抵御中国在我们境内无处不在的渗透企图。” 新闻稿还援引美国海军犯罪调查处(NCIS)局长奥马尔·洛佩兹(Omar Lopez)的话说，多年来，中国一直试图通过各种手段招募美国现役人员作为情报人员，因为他们掌握的敏感军事信息。 “海军部和海军犯罪调查处始终致力于共同努力，杜绝任何损害海军部关键作战和造船能力的企图，”他说。 根据司法部批露的刑事起诉书，中国政府通过包括国家安全部在内的多个部门开展针对美国的情报活动。 根据刑事起诉书中的指控，现年39岁的赖立仁大约在2021年招募陈元策为中国国家安全部(MSS)工作。2022年1月，在中国广州，赖某与陈某合作，与位于美国的其他人员配合，在加利福尼亚州利弗莫尔一处休闲设施的临时储物柜中留下装有现金的背包，代表国家安全部促成一次至少1万美元的“秘密投放”付款。 赖立仁和陈元策此后被指继续为中国国安部工作，并协助寻找可能愿意为中国国安部工作的美国海军人员。美国司法部说，2022年和2023年，陈在赖的指示下访问了华盛顿州的一个美国海军基地，及位于加州圣盖博市的一个美国海军招募中心。在招募中心，陈元策获取了新兵的个人信息，并似乎已将其转交给中国国家安全部一名情报官员。 起诉书还称，陈元策曾接受中国国安部关于如何招募未来水兵以及如何最大程度降低其暴露风险的指示。最终，陈元策开始通过社交媒体联系一名海军雇员，并向国安部提供了该雇员的信息。起诉书称，陈元策2024年4月和2025年3月前往广州与国安部情报人员会面，讨论薪酬和具体任务。 赖立仁被指控于今年4月前往休斯顿，并声称此行目的与其网上零售业务有关。他还声称将在休斯顿停留两周。然而，5月9日，也就是他抵达美国四个多星期之后，有人看到赖立仁与一名同伴乘车从休斯顿前往加州，途径新墨西哥、亚利桑那的图森，并于5月15日返回德州。