搶攻暑假商機 高雄賣場推消費抽日本來回機票

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者林巧璉高雄2日電）全台高溫炎熱，高雄今天一度橙色燈號（達攝氏36度以上），加上暑假到來，百貨商場有不少避暑、消費人潮。有業者推出「日本商品展」，搭配消費滿額抽日本來回機票，吸引買氣。 高雄某商場今年暑假推出升級版「日本商品展」，首度以雙場域形式展出，今天活動在太鼓團隊「奏流Taiwan」演出下揭開序幕，活動持續至16日。 除了玉子燒、日式鬆餅、冰心泡芙等日本道地美食外，也有多項IP授權商品，包含排球少年、七龍珠等。 為吸引暑期買氣，賣場推出在日本展店櫃單筆消費滿新台幣500元可獲得由日本千葉縣提供的「日本航空日本來回機票」抽獎資格，將於活動結束後抽出幸運得主。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ 此外，近日引發討論的高雄「晶英國際行館」確定與晶華解約，加入萬豪集團。業主御盟集團也從7月起開賣新品牌「THE AMNIS然一酒店」限時體驗住宿專案，御盟集團新聞稿表示，這是台灣首間加入萬豪國際集團奢華系列The Luxury Collection的「THE AMNIS然一酒店」預計在8月1日揭幕。 御盟集團表示，THE AMNIS然一酒店限時體驗住房專案即日起至31日銷售，旅客可於8月1日至12月21日間入住，8月住房可享HAPPY HOUR無限暢飲。（編輯：李淑華）1140702