華信航空推海東青寶寶環保袋 可愛療癒兼具實用 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者余曉涵台北2日電）華信航空今天表示，以品牌吉祥物「海東青」為創意靈感，推出全新海東青寶寶吊飾環保袋，即日起上架，預期將掀搶購熱潮。 華信航空透過新聞稿表示，此次推出的海東青寶寶商品，戴著象徵華信精神的機師帽，不僅是時下最流行療癒的可愛吊飾，也可化身為輕巧便於攜帶的環保購物袋，兼具潮流、環保與實用3大特色。 華信航空提到，自2022年首推救生衣環保再生系列商品後，陸續推出多款環保商品，包含環保露營杯、輕便旅行包及最新推出的海東青寶寶環保袋等，將環保融入生活。 另外，國泰航空即日起到14日在Mitsui Shopping Park LaLaport南港舉辦「步步飛躍，極限解鎖」品牌體驗展，現場以巨型1比10等比例空中巴士A350-1000飛機模型，營造展區臨場感，打造吸睛焦點，並結合擬真機場場景，搭配4大科技互動關卡。 透過 Google News 追蹤中央社 國泰航空表示，今年上半年已覆蓋全球100個目的地，包含6月開通的羅馬、慕尼黑航線，以及8月3日即將開航的布魯塞爾。 國泰航空台灣區總經理莫唐諾（Donald Morris）說，將持續拓展航點，讓台灣旅客能便捷地經由香港樞紐連結全球。（編輯：張雅淨）1140702