宜蘭壯圍生活節7/26盛大登場！4大主題的活動一次看

想要在面海的草地上聽音樂會、逛市集吃美食嗎？或許你可以來參加2025壯圍生活節，今年將有4大主題的活動，包含藝術家駐地創作、壯圍星夜沙丘音樂會與沙丘市集、藝術聚點、自行車輕旅，其中首場活動將於7月26日在壯圍沙丘生態園區登場，當天除了有知名藝人表演，還有特色市集和抽獎活動，讓遊客體驗精采的戶外展演活動。 「壯圍生活節」從2019年開辦至今深受遊客喜愛，今年度以「阡陌縱橫沙海間」為主題，以老鷹盤旋於天空的視野俯瞰壯圍，引領觀遊者看見無盡蔚藍的太平洋擁抱著南北綿長延展的灰色沙岸，阡陌水田堆疊成豐饒的蘭陽平原，亦邀請2組藝術家融合地景、人文元素營造環境氛圍，並持續推出「藝術聚點」，串聯宜蘭與壯圍地區的「藝文工作室」、「農事體驗」、「自行車輕旅行遊程」等系列活動，帶領遊客深度遊歷壯圍在地故事魅力。 延燒焦點：懶人包》暑假不怕無處去！北市20大景點、展演一次看 1. 藝術家駐地創作 今年特別邀請到2位國內藝術家，分別是擅長複合媒材戶外創作的藝術家飛魚·瑪德諾·米斯卡，還有擅以竹編、樹枝、落葉等大地素材作為創作的藝術家陳依慧，於壯圍沙丘生態園區周邊進行創作，藝術家們將呼應主題「阡陌縱橫沙海間」，以在地文化的根基以及生活脈動，打造出2件地景作品，匯聚不同的創作特色與風格，將宜蘭壯圍的田園、海洋風貌與深度的在地文化內涵透過藝術創作呈現，作品已於6月28日搶先完成。 2. 壯圍星夜沙丘音樂會與沙丘市集 每年備受期待的音樂會今年同樣蓄勢待發規劃了4場「星夜沙丘音樂會」系列活動，包含「浩瀚星夜、豐盈沙丘」(7月26至27日)及「阡陌交織、縱橫沙海」 (8月30至31日)，將以精采多元的表演節目及在地生活的輕鬆氛圍，將壯圍沙丘打造成融合自然、建築並富含悠閒氣氛之戶外展演空間。 7至8月各場次音樂會將邀請到鄭宜農Enno Cheng、溫蒂漫步Wendy Wander、萬芳Wan Fang x王榆鈞Yujun Wang x 賴雅芳Avon Lai、李竺芯 Siri