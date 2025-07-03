美國獨立日7千萬人出行 預期創歷史新高 【新唐人北京時間2025年07月04日訊】今年獨立日假期，美國迎來2021年以來的最低油價，預計將有創記錄的7千多萬人出行，帶您了解。 AAA／汽車俱樂部集團發言人Adrienne Woodland：「AAA預測，今年獨立日假期將有創記錄的7220萬美國人出行，假期時段從6月28日到7月6日。」 這一數字較去年增加170萬，比2019年更高出700萬。AAA估計，約有6160萬人將選擇駕車旅行、1850萬人次乘飛機出遊、500萬人乘坐巴士、火車等。 今年油價相較去年明顯下降，其中，密歇根州平均每加侖油價為3.19美元，低於去年的3.60美元。 密歇根州旅行者Dusty Shultz：「部分路段車流量較大，但以這個時間來說還算正常，沒有太特別。」 摩托車自駕者Robin Doehring：「到目前為止，情況還不錯。我們騎「到目前為止，情況還不錯。我們騎著摩托車，所以會時刻保持警覺。一路上還算順利，完全沒有遇到問題，交通也沒有糟糕到瘋狂的程度。」 另外，專家建議出行前務必檢查電瓶、輪胎與煞車，並提醒駕駛人控制車速，以保障行車安全。 新唐人電視台記者李薇綜合報導 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/07/04/a104000786.html