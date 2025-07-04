他們都反俄！ 立陶宛驅逐俄公民、亞美尼亞「國有化」俄公司、亞塞拜然將讓土國建基地

亞塞拜然準備與土耳其展開合作，共同建立軍事基地以強化自身國防實力，甚至不排除將基地租借給巴基斯坦的可能性。 圖：翻攝自 @nexta_tv X 帳號 俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭持續至今已超過三年，烏軍頑強抵抗俄軍進攻的身影，深深烙印在世界各地民眾的眼中，許多曾受俄羅斯迫害的國家也燃起了對抗的決心。包含亞塞拜然、亞美尼亞以及立陶宛在內，越來越多國家開始對俄羅斯擺出強硬的態度，公開展示自身的反俄立場。 白俄羅斯媒體《NEXTA》發布推文表示，亞塞拜然近期可能同意土耳其在該國建設軍事基地，以增強自身的國防能力。亞塞拜然前總統辦公室主任兼總統助理埃爾達爾．納馬佐夫 ( Eldar Namazov ) 在接受《中東之眼》專訪時指出，土耳其預計建造的基地最多可為 2.5 億人提供安全保障，甚至不排除該基地區借給巴基斯坦這個擁核盟友的可能性。納馬佐夫也公開呼籲，希望民眾支持土耳其軍事基地的建造計畫，「我們需要盡快做出這個決定」。 持續更新：解放軍機搞危險「尾流戰法」! 故意從RC-135機頭掠過 殲-16強勢驅離美偵察機 1 架屬於亞塞拜然航空公司的埃姆布雷爾 190