【新聞直擊】俄對基輔下毒 川普再出重拳！中共黃海埋「火藥」 【新唐人北京時間2025年07月05日訊】觀眾朋友好，歡迎收看《新聞直擊》。今天是，美東時間7月4日，星期五。 今日焦點：最高新關稅出爐，川普點名這些國家；多國情報：俄動用禁忌化武！中共黃海異動，企圖曝光；目標11億人！「中央監控監獄」將啟動。 首先來關注美國在全球貿易的新動作。 今年4月，川普總統就發出警告，給各國三個月的時間和美國達成公平貿易協議，否則就要面對更高的「對等關稅」。如今，這個寬限期只剩下最後5天。今天（7月4日），川普總統在安德魯斯聯合基地宣布，從現在開始，他每天都會向10到12個國家發出通知函，告訴他們新的關稅稅率。 那麼這個關稅到底有多高呢？川普透露，最低10%、20%，高的可能達到60%、甚至70%。新關稅從8月1日起正式生效。 回顧今年4月，美國已經對大部分貿易夥伴徵收了最高50%的關稅，當時造成全球股市劇烈震盪。這次關稅再提高到70%，消息一出，今天雖然美國股市因為獨立日休市，但全球其他市場已經開始出現下跌反應。 至於哪些國家會受到影響，白宮目前還沒有公開具體名單。不過最近川普公開批評過歐盟和日本，認為他們在談判中的態度太過強硬。 另一方面，白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）則透露，對一些仍然真誠與美國談判的國家，比如印度，這個截止日期不會那麼嚴格。財政部長貝森特（Scott Bessent）也對媒體表示，部分貿易協議可能會推遲到9月美國勞工節前後簽署。 不過當記者今天問川普，會不會給這些國家靈活一點的寬限期，川普只說了一句：「不太可能。」 目前，美國只與英國和中國簽署了具體的貿易框架協議，川普還提到與越南也達成協議，但具體細節還沒公開。他說，要在短時間內跟所有國家談好協議確實不現實，因此他決定加快腳步，直接實施新的關稅政策。 【俄烏再換戰俘 俄軍被曝動用化武攻擊基輔】 今天（7月4日），俄烏兩國再次啟動戰俘交換。這次交換行動，是上個月雙方在土耳其伊斯坦堡和談的成果之一。 烏克蘭總統澤連斯基表示，這次獲釋的烏方人員，包括軍人和平民。他們曾經在頓涅茨克、馬里烏波爾、盧甘斯克和哈爾科夫等地區奮戰過。澤連斯基還強調，烏克蘭的目標很明確，就是讓所有被俄方囚禁的同胞，都能早日回家。 但就在川普與普京通話幾個小時後，基輔今天就遭遇了一場創記錄的無人機襲擊。烏克蘭空軍證實，俄軍派出多達539架無人機，還有11枚巡航和彈道導彈。雖然烏軍成功攔截了大部分攻擊，但至少有1人死亡、23人受傷，甚至連波蘭駐基輔領事館都在襲擊中受損。 澤連斯基指出，空襲警報幾乎與媒體報導川普和普京通話的時間同步響起。這清楚表明，俄羅斯根本沒有停戰的誠意。