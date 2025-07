義大利加油站爆炸27傷 贊比亞大象襲遊客2死 【新唐人北京時間2025年07月04日訊】今天(7月4日),義大利羅馬發生嚴重爆炸事故。出事的是位於羅馬東部普雷內斯蒂諾(Prenestino)地區的一個加油站。 當地媒體Roma Today報導,爆炸瞬間火光衝天,濃煙滾滾,整個加油站幾乎被完全摧毀。造成至少27人受傷,其中包括10名警察和1名消防員。目前有8人送院治療,兩人傷勢危重,必須依靠呼吸機。 A massive explosion rocked a gas depot in Via dei Gordiani, Prenestino, Rome, Italy, at