【新聞直擊】川普鬆口 俄軍不妙！印度爆中共參戰 【新唐人北京時間2025年07月05日訊】觀眾朋友好，歡迎收看《新聞直擊》。今天是，美東時間7月4日，星期五。 今日焦點：川普與澤連斯基通話 承諾協助烏克蘭加強防空；獨立日馬斯克再做民調：要不要成立新黨派？；美國歡慶獨立日 川普籌備白宮UFC賽事；印度披露印巴衝突期間 中共向巴方提供情報；韓國首爾「愛情蟲」爆發 密集恐懼症者慎入。 【川普與澤連斯基通話 承諾協助烏克蘭加強防空】 美國媒體Axios報導，一名烏克蘭官員和一名知情人士透露，今天（7月4日），川普總統與烏克蘭總統澤連斯基通話時表示，美國希望幫助烏克蘭加強防空能力，對抗俄羅斯不斷升級的空襲。 前不久，美國五角大樓突然暫停了對烏克蘭的一批重要軍事援助，其中就包括防空攔截系統和相關彈藥。這一決定讓烏克蘭感到非常困惑，甚至川普政府內部也有官員覺得意外。 消息人士稱，這次川普與澤連斯基的電話聊了大約40分鐘，主要就集中在烏克蘭急需的防空援助上。川普向澤連斯基表示，他很清楚俄羅斯近期加劇了對烏克蘭城市的空襲，也承諾將重新核查一下，哪些軍事援助項目被暫停了。 烏克蘭官員還透露，兩位領導人都同意，美國和烏克蘭的團隊很快就會進行工作會議，具體討論防空系統和其他相關武器的供應問題。 電話結束後，澤連斯基很快在社交平臺X上發文確認了這件事。他表示，兩人探討了防空領域的合作機會，並強調雙方將攜手加強烏克蘭領空的安全。 澤連斯基還強調，烏克蘭對所有支持表示感激，這些幫助對保衛烏克蘭的自由和獨立至關重要，同時也支持一切恢復和平、停止戰爭的努力。 就在一天前，川普剛剛與俄羅斯總統普京通了電話，也討論了烏克蘭戰爭問題。但雙方並沒有達成什麼實質性的進展。普京在通話中態度堅決，明確表示不會放棄在烏克蘭的戰爭目標。 通話結束後，川普坦率告訴記者，他對普京的立場感到非常失望，稱普京根本就「不想停戰」，自己對這次通話「很不滿意」。 7月4日，美國獨立日當天，特斯拉和Space X首席執行官馬斯克在他的社交媒體平台X上發起一項民調，徵求民眾意見「是否應成立新黨派」。