美國歡慶獨立日 川普籌備白宮UFC賽事 【新唐人北京時間2025年07月05日訊】今年的獨立日假期，全美各地湧現了旅行熱潮。根據美國汽車協會的估計，這幾天將有超過7,200萬人自駕出遊，創下歷史記錄。很多美國人喜歡用公路旅行的方式慶祝節日。開著車，追尋著自由與探索的感覺。到處都是飄揚的星條旗、烤架上的美味佳餚，還有夜空中絢爛的煙花秀。 不少民眾表示，獨立日的意義就在於感恩自由，同時也記住那些為自由付出代價的人們。丹佛市一位居民說：「不管政治觀點如何，我們對自由和獨立的渴望都是一樣的。」 而川普總統也已經開始為明年美國建國250週年的慶典忙碌起來。他日前宣布，將在白宮草坪舉辦一場UFC冠軍賽，預計會吸引高達2萬5千名觀眾。 川普表示，這場賽事只是整個「美國250」週年慶典的一小部分。到時候，全國各地的國家公園和歷史遺址也都會舉辦特別的紀念活動，明年7月4日當天，將在國家廣場達到慶典高潮。 白宮新聞秘書萊維特也透露，川普對這個計劃「非常認真」，勢必把慶典辦得熱熱鬧鬧。 不過，不是所有地方都能順利慶祝。就在昨晚，新澤西州遭遇了一場嚴重的風暴，風速超過每小時60英里，造成至少3人死亡。其中普萊恩菲爾德市受災尤其嚴重，市長馬普（Adrian O.Mapp）宣布取消當地的獨立日遊行、音樂會和煙火表演。他表示，現在不是慶祝的時候，全市必須齊心協力投入災後重建。 另外，獨立日當天也出現了一些抗議活動。一些民主黨人組織了名為「無王2.0」和「自由美國週末」的抗議，表達對國家現狀的不滿。根據福克斯新聞的最新民調，目前只有36%的民主黨人表示對美國感到自豪，而共和黨人的比例則高達85%。抗議者認為，美國正被富人操控，普通人的自由受到威脅。 川普政府表示，美國250週年慶典，就是希望以愛國精神和共同價值觀，重新團結所有美國人。 《新聞直擊》製作組 （責任編輯：劉明湘） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/07/04/a104000983.html