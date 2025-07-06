小心！北京女子接個電話後100萬元被轉走 【新唐人北京時間2025年07月06日訊】中國詐騙集團日益猖獗，且各類騙術不斷翻新。近日，北京一位女子準備搭飛機去旅行，出發前一天因接到一通「機票改簽」詐騙電話，讓銀行卡裡的100萬元（人民幣，下同）不翼而飛。 據大陸紅星新聞報導，北京64歲的安女士平時生活在北京，不久前，她預訂了7月3日上午從北京飛往上海的一趟航班，打算從上海出發搭乘遊輪外出旅行。 7月5日，安女士兒子房先生表示，就在出發的前一天（2日）晚上，母親安女士接到一通電話，對方稱，她將搭乘的飛機由於故障被取消，需要更改航班並對她進行經濟補償。 隨後，安女士根據對方要求，進行了一系列操作後，其銀行卡中的100萬元被轉走。她第二天發現，自己的航班根本沒有改期，而當她再次試圖聯繫對方時，已聯繫不上。 據安女士回憶，對方撥打電話過來時，顯示的是航空公司的號碼，整個過程中涉及刷臉、轉帳、提供銀行卡等操作，她是按照對方的提示進行。但具體怎麼一步步將這100萬划走的，她也回憶不起來了。 房先生表示，事後他通過母親的聊天記錄發現，這一通電話竟然打了3個多小時。7月3日，安女士接到了反詐中心的電話，詢問她前一晚有沒有向外轉過錢。她查詢後這才發現，自己已經向一個帳號轉出了100萬元。 房先生表示，這時母親和家人才意識到可能遇到電信詐騙，趕緊報警。對此，北京常營派出所警方回應稱，對於具體案情目前暫不便對外透露。 此事7月6日登上熱搜榜引發關註：「個人信息怎麼泄露的，騙子怎麼知道老人的航班信息。」「這是關鍵，誰在泄露訂票信息。」「我的第一直覺是航空公司涉密或者有漏洞，才能造成這樣精準的後果。」 「問題的根源不是航班信息泄露嗎，還有三大運營商信息泄露， 這些才是最根本問題。」 「銀行不是有限制金額嗎，為什麼騙子就能輕鬆轉出去，超過10萬不是還要預約。」 「騙子五花八門，各有巧妙不同！詐騙市場化，產業化，網絡化，全球化，數字化，高科技化。科學詐騙，高科技詐騙，已經成為一種時代潮流。」 「有案件提到，騙子將贓款從初始獲得贓款的帳戶中，在幾分鐘內分頭匯到上百個帳戶，且可能有辦法境外ATM機取現，整個過程可能不到一小時就完成，追繳這些贓款比登天還難。」 還有不少人分享了自己類似經歷。有人說，「我家在飛X上訂過機票，隨後接到多起亂七八糟的電話。網絡平台在泄露個人信息給騙子。建議訂機票還是到相關航空公司的官網比較靠譜。」 「我也接到過，說飛機故障，航班取消，一模一樣的劇情，也是在起飛前一晚的十點多、十一點左右。當時也挺煩，因為要改行程，可是我在網上一查，航班沒取消呀，然後我就沒理。」 「我遇見過這個騙局，當時我就問他，你怎麼知道我的名字及電話號碼？說明這個泄密問題，應該航空公司承擔。」 「號碼是海外的管不了，但好多號碼是國內的，就是騙人的，但你就是找不到。電信商們把虛擬號碼租給他們用了，怎麼就不實名呢，有問題至少能找到人。我隔幾個月就接到電話讓我領取醫保補貼，但我根本沒有看過病，有什麼補貼啊……」 不過也有人「躲過一劫」，保住了自己的錢。 今年6月，浙江杭州的一名阿姨接到一則外地電話，對方自稱是「中國銀聯會」的客服，告知她的微信開通了「百萬保障」業務，每個月都會自動扣費，可以遠程協助她關閉相關程序。在「客服」引導下，她下載了詐騙App，還將對方添加為好友，並與其開通了視頻。