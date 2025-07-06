專業人士：這些清潔習慣不對 浪費錢或有健康隱患 【新唐人北京時間2025年07月06日訊】有時，不正確的居家清潔方法很容易被發現，有時則不然——直到發生意外，例如房屋受損，甚至讓人生病。好消息是，改掉壞習慣通常能節省時間和金錢。這正是你在日常清潔中需要注意的。 1. 使用過多的清潔產品 根據貝克清潔公司（Beck Cleaning and Organization）的老闆克蘭德爾（Becca Crandall）和清潔業務總監羅瑟（Bentley Rosser）介紹，實際上，用洗潔精和溫水就可以清潔整個家。 「我們的觀點是，你不需要針對每個表面都使用特定的清潔劑」，他們表示， 「過量使用產品可能會造成高昂的成本，甚至會造成室內空氣污染。我們建議堅持使用最基本的清潔劑——例如木材、不銹鋼和多功能清潔劑——以最大限度地減少對環境的影響。」 2. 忽視深層清潔 表面清潔固然重要，但深度清潔也同樣重要。 「定期安排深度清潔，清潔那些經常被忽視的區域，例如家具背後或電器內部。」AspenClean總裁兼聯合執行長索科洛夫斯基（Alicia Sokolowski）建議。不這樣做可能會給你帶來更大的麻煩，無論是繁瑣的擦洗還是昂貴的維修。 3. 使用過多的洗衣液