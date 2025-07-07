麗江9.9元冰激淋收費48 女遊客怒拍視頻曝光（視頻） 【新唐人北京時間2025年07月07日訊】近日，一名年輕的女遊客在雲南麗江古城遊玩，購買一個竹筒冰激淋，店家標價9.9元，實際收款48元，女子認為商家是誘騙消費，怒拍視頻曝光。 一名女遊客7月5日發布視頻，當天她在麗江古城遊玩，在一家商店買竹筒冰激淋，店家掛著醒目的紅色價牌「竹筒冰淇淋9.9元/個」，女子拿到現做的冰激淋後支付9.9元後，但店員卻告知她，這款冰激淋需付48元。 女遊客質疑店家涉嫌誘騙顧客消費，怒拍視頻曝光這家茶飲店。 「看到沒，我剛才我就點了一個冰淇淋，這玩意兒寫的這麼大9塊9，我點完之後收我48。她告訴我明碼標價48，48在哪兒呢，48在這兒。你看這48寫的多大。」女遊客在視頻中指出：「竹筒冰淇淋9.9元/個」對應的是左側的那張產品圖，而標牌正上方的產品圖對應的48元價籤，貼在一處不起眼的牆壁上。 這名女遊客在視頻中講述自己的遭遇：「我說買的時候她也沒告訴我多少錢，她做的時候也沒有說多少錢，等她給到我手了她都沒說，我就付款，我都付完9塊錢了，接著告訴我不對，48。我說這不9塊9嗎？最後她說你看這塊寫著呢48。」 她對店家這種做法表示不滿：「一個小冰激淋48，你要說你標48，我嫌貴我不買，或者我喜歡我就買了，明明下面標價9塊9，你說氣人不。」 她在視頻中說，已經向當地市場監督局電話投訴，等候處理。 女遊客在雲南麗江買9.9元冰激淋被收48元事件登上熱搜，引發網友熱議。不少網友表示自己深有同感，在雲南旅遊曾遭遇這種誘騙式消費。 「這種就是坑一個是一個，有的人會不好意思，想著就算了，48能賺45。」 「這些方面雲南確實很落後，不否認，我們也深受其害啊。但是市場監督這一塊昆明還好，我之前有同事在水果店買了一個榴槤，商家打包票熟了，開了是生的，讓退錢，商家拒絕，打了市場監督管理電話，利索的就解決了。但其它很多方面的辦事效率，雲南確實很落後。」 「雲南是我在全國旅遊過程中態度最惡劣、人的因素最危險的地方、沒有之一；從旅遊局到管理機構到商家到導遊和旅行社，處處威脅不斷。」 「前幾年不是有遊客被打得面目全非差點毀容嗎？還是女孩。」 7月6日，涉事的商家對極目新聞回應稱，當天已退還女遊客的付款，並解釋說賣9.9元的冰淇淋，規格比較小，而賣48元的奶茶規格要大很多，女遊客以為兩款都是9.9元。 （記者羅婷婷綜合報導/責任編輯：范銘） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/07/07/a104001462.html