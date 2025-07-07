撐不下去！中國多地五星級酒店擺攤賣盒飯（視頻） 【新唐人北京時間2025年07月07日訊】中國餐飲業蕭條之際，當局又出台「禁酒令」，許多五星級酒店、私房菜館受到衝擊，為了生存被迫擺攤，賣盒飯自救。網友唏噓：「大飯店都跑到大街上與小攤小販爭食吃了，這經濟好個鬼啊！」 「上海本幫菜松哥」7月6日發視頻說：「禁酒令一來，我們餐飲行業越來越難。大家都非常的不容易，作為三品香22年的品牌經營者，看了這麼多年跟著我的兄弟需要養家餬口，這份責任我不能放下，我們開始嘗試拍抖音，在門口擺攤。」 視頻中顯示，這位三品香老闆親自在門口擺攤，他們的菜品，小菜5元，8元、10元的都有，肉類菜品實惠，還有涼菜滷菜等。 河北博主「老魏道」6日發視頻表示，到石家莊世貿雲臻五星級大酒店購買一份五星級盒飯，嚐嚐新鮮。 「大家也都知道最近各個大酒店，商務性宴請受到了非常大的衝擊，然後都紛紛出來擺攤了，今天我們走到這兒，我們嚐一嚐世貿雲臻酒店的五星級的盒飯。」這位博主說，現在這些五星級酒店能夠放下身段，外擺售賣，是一種自救行為。 步入7月份，中國多地五星級酒店都加入擺地攤行列，包括武漢丹楓白露酒店、石家莊雲臻金陵世貿廣場酒店、紹興國際大酒店等。 有視頻顯示，安徽貴池、陝西洋縣多家大酒店都在門口擺攤賣盒飯。 有網友哀嘆：「（陝西）洋縣的餐飲業太捲了，堂堂湖光軒大酒店，竟然賣起了快餐，你讓洋縣的小好館子喝西北風呀。」 也有網友質疑：「大酒店擺地攤只能賺個吆喝，有的估計還要賠本，這種方式幹不了多久。」 「大酒店的菜賣不長久，只是暫時的。」 還有網友直言：「大飯店都跑到大街上與小攤小販爭食吃了，這經濟好個鬼啊！」 「五星級酒店開始跟小商小販搶生意了。」 「這是沒有辦法的辦法。」 「嗯，現在能活下去就行，掙不掙錢，先轉起來。」 「出來擺攤的基本上快撐不下去了。」 酒店為了生存開始擺攤，對小餐飲業主造成衝擊。小餐館老闆「二蛋蛋」7月2日發視頻訴苦：「大酒店都開始擺地攤了，作為幹小吃的我們應該怎麼辦？」 他說：「做夢都沒有想到，打敗我們小吃行業的，不是一天到晚和我卷低價的同行，也不是街頭巷尾的地攤，而是大酒店。你們也都看到了吧，所有的大酒店好像一夜之間全部商量好了，都在門口擺起了地攤，賣快餐，賣熟食，關鍵是它的價錢賣的很便宜，曾經人均消費三四百甚至上千的大酒店，現在只需要花個10塊、15塊就能吃到了，就算他們賣的比我們貴一點，因為有大酒店做信任背書，我相信老百姓還是選擇他們的多。」 廉江三姐（八年鹽焗雞老店）在評論區留言表示：「我們這邊也是，星級酒店都出來擺地攤了，而且就在我店隔壁，搞得我的堂客都少了好多。」 （記者羅婷婷綜合報導/責任編輯：文慧）