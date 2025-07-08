中國遊客意大利遇小偷 全車人被洗劫一空（視頻） 【新唐人北京時間2025年07月08日訊】近日，一個中國旅行團在意大利遊玩期間遭遇小偷，大巴車上所有人的貴重物品都被洗劫一空，損失好幾十萬元（人民幣）。遊客們被盜後情緒低落，無心遊玩。 中國遊客金先生在社交帳號「上新聞那個歐洲大巴車」發布視頻說，7月3日，他所在的中國旅行團到意大利比薩斜塔景區遊玩，然後去吃午飯。飯店有點偏，旅行團大巴車就停在飯店門口，遊客、導遊和司機全部進飯店去吃飯了。 大約20分鐘，大家吃完飯回來發現大巴車的門被撬開了，車上所有人的行李、背包被「洗劫一空」。 「一車人（東西）全丟了，全部血洗，這是意大利，全部洗劫一空。一大巴車所有人包全丟了，沒想到是這麼丟的，一車人全偷了，車給撬了。」金先生在現場拍攝視頻說。 他在貼文中表示：「已經玩幾天了，感覺沒有事，結果剛到意大利，看完景點準備回酒店路上，吃個飯，半個小時時間，車就停飯店門口，上面還有監控。結果就被偷了。」 金先生在另一段視頻中表示：「去之前看新聞知道一些國家小偷小摸挺多的，也做了一些防備，買了防盜包。導遊也提醒那邊小偷搶劫多，一定要注意安全，貴重物品要帶在身上。」 「我預想過無數種被偷的場景，沒想到以這種方式被盜，意大利小偷太猖獗了，一車人下個車30分鐘去吃飯，回來全部傻眼了。所有的行李背包，被洗劫一空。電視劇裡面的場景，被我們趕上了。」金先生說。 事後，金先生對紅星新聞表示，遊客們被偷後報警，意大利警察給錄了筆錄，遊客們把丟的手機、耳機的定位都給了警察，然後只能等消息。 「我的身分證、銀行卡全被偷了，洗漱用品、車鑰匙、充電器、充電寶、現金等也丟了，估計損失接近2萬元」，金先生說，「還有一些團友損失非常嚴重，因為前幾天買了很多奢侈品，放在行李箱裡，這一下子全沒了。估計整個團的損失有好幾十萬元，萬幸全團的護照都在導遊那裡沒有丟。」 金先生表示，被小偷一鍋端後，大家都沒心情玩了，損失慘重，都想回國。導遊說幹了10年導遊第一次遇到這種事，急得聲音都啞了。 在他發布的另一段視頻中，導遊告知遊客們填寫被盜物品的明細，以便和保險公司溝通。 雖然被偷心情不好，全團遊客還是按照行程玩完了所有旅遊項目，在7月7日下午返回中國國內的機場。 金先生表示，他趁著暑假出國旅遊，報了個歐洲四國遊的旅行團，法國、瑞士、德國、意大利，意大利是最後一站，團費為2萬多元。 他說，整個旅行團30人左右，旅行社已經分別統計了大家的損失情況，稱將通過保險賠償。「至於怎麼賠、賠多少，目前還沒有告訴我們，可能需要一些時間」。 （記者羅婷婷綜合報導/責任編輯：文慧） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/07/08/a104001800.html