專論》清邁之行（一）：最後的晚餐

陳婉真的獨生子張宏久，從小在台灣就很有名，因為隨著母親到處抗爭，包括無法入籍台灣、轉型正義、司法冤屈等等。他的暱稱叫「久哥」，對於母親的離世，他有很多感觸，目前寫好四篇文章，他說，算是一種旅記，也是一種紀念，記錄著他和母親一起走過最後一段路。裡面有母親生病期間的掙扎、有他去泰國奔喪和帶著母親返台的經過、以及七月四日在彰化幫母親辦的佛教告別式。這四篇文章將陸續在新頭殼刊登。 感謝遠在世界各地的親戚、好友、我的伴侶，以及台灣駐泰國代表處等機構的協助，讓我得以在泰國、台灣兩國順利完成母親的後事。也感謝許多人的來信慰問，讓我感到十分窩心。 母親陳婉真生前作為一位公眾人物，歷史自然會對她的貢獻做出公正的評價。對我而言，我更想回到母子之間的關係，以簡單、輕鬆、撰寫遊記的方式紀念她。 精選報導：洛杉磯台僑追思陳婉真 感念「最勇敢的抗爭先鋒」 在黑名單闖關回國之前，父母因反國民黨的政治因素被迫久居美國，與許多1980年代來自所謂第三世界的移民有相似邊陲的境遇。為了維持家計，父母在南加州多間速食店和洗衣店工作，而我們當時也住在勞工階級移民的住宅區。也因此，兒時常跟著母親去洛杉磯郊區的麥當勞用餐，母親和我最愛享用的就是大麥克（Big Mac）。 小時候母親每逢佳節會帶我去東南亞旅遊，讓我開始反思對這個地區的偏見。最讓我印象深刻的，是她帶我參觀位於越南西貢的美國戰爭罪行博物館（越南人稱美國發動的戰爭為「美國戰爭」），在館內看到美軍如何濫用橙劑（Agent Orange）毒害越南百姓的相片，令人觸目驚心。 與母親的旅行經驗，為我日後前往印尼進行跨國勞動田野研究奠定了基礎。不同於母親直接參與社會改革運動，我選擇透過社會學理論和方法來理解社會結構。雖然我們的生涯規劃截然不同，但也因受了她的影響，我們對於社會不平等的看法竟有異曲同工之妙。 以下一段是我在清邁麥當勞與媽媽共進「最後的晚餐」時錄下的禱文，也是我選擇與她告別的方式之一。這段話是我在母親火化前一晚用福佬話錄下的。接下來的幾天，穿戴著她的綠色霹靂包，帶著她去參觀清邁和曼谷的著名景點，並順道介紹她給泰國外交部和台灣代表處的承辦人員認識。最後，我們在6月24日一同搭機回台，海關也在母親的護照上蓋下入境戳章，以示她順利歸國。 媽媽，你 kòe-sin（過世）已經三天了。 我 bín-á-chài（明天）會去泰國的一間廟寺安排火化，然後骨頭灰會帶回去台灣。 雖然你突然間在海外走去造成 chin-chē（很多）問題， 但我感謝你對我的付出，我也愛你。 咱 chit-má