兌現高虹安「交通暢行」願景！竹市公布成果

▲新竹市府舉辦「安居科技城 幸福真永遠：交通改善施政成果記者會」。（圖／新竹市府提供） [NOWnews今日新聞] 罷免第一波藍委與新竹市長高虹安將於7月26日投票。新竹市府持續公布施政成果，以政績對決罷團。新竹市府今(10)日舉辦「安居科技城 幸福真永遠：交通改善施政成果記者會」，透過記者會向市民報告，自高虹安上任以來交通改善與道路建設的重大進展，包含爭取中央補助改善行人環境、瓶頸路口、道路安全、智慧交控等，同時優化大眾運輸服務，推動停車管理智慧化等措施，逐步實現交通暢行願景。 新竹市議員張祖琰表示，自高虹安上任以來，市府團隊展現出積極務實的態度，努力突破過去的困難與瓶頸，帶動城市各方面的轉變，令人印象深刻。首先，市府成立「交通改善小組」，每月召開會議，主動回應市民反映的問題；其次，與鄰近城市攜手合作，針對區域交通議題進行協調與整合，推動了一系列具體且有效的改革措施；在交通整體規劃方面，市府也有顯著成果，包括跨縣市推動TPASS通勤月票規劃、先導公車的試辦等，讓市民在日常生活中切實感受到交通環境的優化與提升，展現市政革新的具體成果。 新竹市議員李國璋指出，自高虹安上任以來、市府團隊針對東區通往園區的整體交通動線，透過有效的分流與管制措施，已有顯著改善，而備受關注的慈雲路空橋工程，也將在完工後大幅提升新竹科學園區周邊交通的順暢度，並呼籲市民朋友在施工期間多加體諒與配合，一同攜手迎接更加便捷與安全的城市交通環境。 新竹市代理市長邱臣遠表示，高虹安上任高度重視交通安全，市府團隊透過以大方向改善整體交通環境，跨局處推動「道安五環」，降低整體事故風險，114年1月至5月交通事故與113年同期相比，A1死亡人數減少30%，A2受傷人數減少4.9%，顯示交通改善已逐步展現成效，上半年也達成交通部所訂較112年減少15%交通死亡事故的目標。高市長上任後，立即成立交通改善小組，已召開27次會議，並以務實態度與有豐富實務經驗的專家學者共商竹市交通改善。 邱臣遠進一步表示，在112年8月竹市全國首創智慧裝卸貨車格，引進智慧停車柱及科技執法，也擴大至竹市學校家長接送區，解決占用的問題及提高週轉率，目前全市智慧停車柱累計建置1,381席，此外，也跨單位合作與稅務局、警察局、新竹監理所及監理站成立「新竹市淨牌群組」及「欠稅拖吊群組」，經由開單系統偵側到車牌黑名單即通報並查扣欠稅大戶、註銷或偽造號牌車輛。 邱臣遠也表示，市府帶頭邀請桃園市、新竹縣、苗栗縣推動桃竹竹苗通勤定期，規劃4種方案，最便宜「竹竹月票288元」，112年10月2日上路以來，累積購買人次超過50萬人次，運量累積超過2,100萬人次，整體公共運輸運量成長41.8%，連動也讓竹市YouBike使用人次從每月7萬人次，成長至18萬人次，目前全市累計共108站，今(114)年底前將再新增7站，讓全市站點達到115站，且再增購100輛電輔車；此外，市府也與GoShare合作，引進500輛電動共享機車，提供市民多元交通運具選擇。 邱臣遠補充說，高虹安上任後積極推動大新竹輕軌，和新竹縣、園區公會簽署MOU，責成秘書長張治祥拜會輕軌紅線經過的6個單位凝聚推動共識，也配合行政院桃竹苗大矽谷計畫，加速推動大新竹輕軌計畫；為培養輕軌紅線運量，推動全市首條全線使用電動公車的先導公車路線，也是竹市首條直達園區的公車路線，串聯新竹火車站、清大、陽明交大、科學園區、高鐵新竹站及生醫園區，和既有的182公車路線混合調度，民眾等候時間從40分鐘縮短為20分鐘，目前先導公車載客運量持續上升，平均每車次超過20人次搭乘。 另外，竹市府率先全國首創在公有停車場設置電動公車充電樁，鼓勵業者優先使用電動公車，為提供搭乘公共運輸的民眾更友善的服務，也汰換12輛低地板公車、啟用78座智慧站牌、今年預計完成23座候車亭，同時穩定公車司機，協助公車司機加薪至1萬元。 交通處表示，市府向交通部爭取新竹縣市與新竹科學園區管理局合作推動國道1號智慧交通發展計畫，在113年9月正式啟動，平均旅行時間減少達18%。此外，也克服困難完成長度160公尺的高峰路拓寬工程，從1車道增加為3車道，新設3公尺寬的人行道，有效分散進出園區的壅塞車流，提供行人友善空間。 交通處也表示，為舒緩市區停車需求，市府闢建成德一街、武陵路橋下、武昌街及警察宿舍等臨時平面停車場，園道五地下停車場也在114年2月正式啟用，提供246格汽車位；西大路立體停車場預計在今年12月底啟用並可提供284格汽車位及261格機車位，而延平地下停車場工程目前辦理細部設計作業中，預計於明(115)年初開工，提供247格汽車位。高市長上任後也帶領交通處成功爭取交通部「公共充電樁補助計畫」超過1億元補助經費，預計於年底前，在全市完成268槍電動車充電樁的建設。 工務處表示，在道路建設的部分，截至今年6月台一線替代道路（118線至台68線）工程進度已達15%，預計在116年4月底完工。頭前溪替代道路工程的都市計畫變更案，已提報內政部都市計畫委員會審議中，接下來將持續推動相關作業，確保工程順利進行。經國大橋交通改善工程已完成細部設計，預計在今年7月中旬送交國土署審查，待審核通過，工程即能順利推進。 另外，慈雲路空橋工程進度也已於今年6月達18.3%。提升香山區道路系統部分，113年至114年累計改善中華路4段至6段人行道740公尺，路平總長度6.9公里、總面積約19萬平方公尺。市府積極辦理路面改善，提高道路平整度及舒適度，致力給市民朋友更好行、更安全並且更舒適的道路環境，上任至今已完成224條道路及巷弄道路整修，總長56.1公里、面積44.7萬平方公尺。為讓竹市每一條街道都能有穩定、充足的光源，市府更嚴格把關本市路燈裝置品質，已汰換全市4,714盞老舊路燈，全面提升道路照明品質。 交通處補充說，大新竹輕軌計畫於去(113)年納入桃竹苗大矽谷計畫，為加速推動，113年3月7日高市長即率市府團隊拜會行政院，市府更主動請纓擔任主政單位，整合新竹縣、市輕軌計畫可行性研究，讓輕軌計畫得以持續推進，之後市府團隊也拜訪國發會主委、交通部鐵道局，提請中央支持給予專案經費補助，這是「大新竹輕軌二十年最接近成功的一次整合」。 新竹市府補充表示，市府亦協調或完成多條道路新闢，包括慈濟、慈祥、關新路延伸段、東科路、富禮國中通往中華路5段道路等，將繼續秉持著市民的期許，努力推動各項道路、交通政策，逐步完善交通網絡，以解決竹市長期以來的交通問題。 更多 NOWnews