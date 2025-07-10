中共數據洩漏 6月PPI年減3.6% 創兩年最大跌幅 【新唐人北京時間2025年07月10日訊】中共官方最新數據顯示，工業生產者價格指數-PPI，連續4個月同比下滑，6月的降幅同比進一步擴大了0.3個百分點，創下兩年來的最大跌幅，顯示通縮壓力進一步加劇了。專家認為，中共一貫數據造假，現在連造假的數據都如此不堪，可見真實情況已經糟透了。 6月中國PPI同比下降3.6%，大於5月3.3%的降幅，是連續第33個月呈現負增長，創下自2023年7月以來最大跌幅，而且超出市場預測。真實情況被指更糟。 分析認為，PPI連續下跌，反映出中國國內通縮壓力加劇，可能導致企業利潤縮水，進而影響投資和生產意願。 財經評論人士蕭易：「第一個企業盈利的壓力，PPI下跌實際上反映生產資料和工業品的價格是下跌低迷的。在這種情況下，企業面臨虧損，它就會裁減人員，甚至關門。」 蕭易：「第二個就是投資的意願下降了。實際上企業投資意願很低。第三個就是通縮進一步加緊，從PPI通縮傳導到消費端，工廠虧損，裁減人員，人們收入更少，找不到工作，需求進一步削弱了，這樣的話經濟就陷入通縮循環裡面。下一步就很有可能是經濟蕭條。」 也有觀點認為，PPI價格下跌，將提高出口的競爭力，但分析認為恰恰相反，從現在國際形勢看，主要西方國家都在積極抵制中共海外傾銷行為。 蕭易：「那麼從PPI這個角度來看，最大的問題就是出口，從現在來看，我還看不到中共對於出口有什麼更好的方法。」 另外，分析認為，PPI連續下跌同時也反映出國內市場內需疲軟，特別是房地產市場低迷，還有中共產能過剩、以及全球貿易環境的挑戰，也都進一步加劇了PPI的下跌。 6月中國消者物價指數同比微升0.1%，終結連續四個月下滑。有分析認指出，雖然CPI數據短暫回暖，但PPI的持續下跌、以及消費信心、就業市場壓力、和房地產危機等諸多因素，實際上看不出經濟開始復甦的跡象。 專家認為，中共的數據一貫造假，現在，連造假的數據都顯示如此跌幅，說明真實情況已經很糟糕了。 蕭易：「經濟回暖，它是需要人們的信心的一個恢復，就是人們敢去花錢了，實際上我們並沒有看到它真正提高居民收入的一些舉措到底是怎麼樣的。那你只能看到它的資產在縮水，因為房價不斷在下跌嘛。那麼中國人的70%80%的家庭資產都在房價上。另外一個就是就業，就業越來越困難。」 美國大紀元專欄作家王赫：「中國經濟根本就不存在復甦的問題，而是一個持續衰落的問題。它把這個（製造業）當成一種政治牌來打，不算它的經濟後果。所以中共這種政策，在工業加大產能，加大投資，這是一種變相的自殺政策。」 分析還指出，中共一邊要求經濟復甦、刺激消費，一邊卻又出台各種禁令、壓制市場，中共的目標與政策永遠都是自相矛盾，因此也不會有真正的經濟復甦。 蕭易：「在這種情況下，實際上你是去刺激它去消費，但是中共又搞出一個史上最嚴的禁酒令。禁酒令導致這個菸酒行業，餐飲行業，酒店行業入不敷出。」 新唐人電視台記者陳悅、常春採訪報導 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/07/10/a104002316.html