VOA专访：学者罗宇谈中国的人体器官买卖和医生参与的“法外处决”

中国存在的强摘人体器官问题一直是国际社会关注的问题。美国众议院今年5月通过了《停止强制摘取器官法案》(Stop Forced Organ Harvesting Act)。长期从事相关研究的德国曼海姆大学社会数据科学博士后研究员罗宇(Matthew Robertson)星期五(7月11日)在接受美国之音(VOA)专访时表示，他的研究发现，中国虽然在2015年左右采取器官自愿捐献的做法，但官方提供的数据明显造假，表明自愿捐献绝非全部器官来源。他还表示，从他及其合作者的研究中可以推论，中国的心脏移植医生进行了他们所说的“医学化的法外处决”。 下面是采访内容。出于简洁清晰目的，文字经过编辑。 记者：中华人民共和国长期一直被指控系统性的摘取器官，实际上还有贩运器官的问题。在2015年以来，中国当局声称，这些器官的来源是完全自愿的捐献者。当然我们知道这个说法的可信度一直是受到质疑的。我知道你做了很多这方面的研究。你能不能跟我们分享一下你的研究发现，帮助我们了解目前中国器官获取的实际情况？ 罗宇：我觉得现在的情况比较复杂，因为就是同时进行很多事情。比如说，的确，我觉得这个(20)15年后，绝对有真正的捐献，就是器官捐献，但是同时其实这是有补偿的。这个是另外一个问题，我们先就没有机会去谈，我们正在研究这个。 的确，有稍微的一种改革，因为之前就根本没有这种，那后来就是的确有，但是它的规模我们并不知道，就是中国当局说的，就是他们提供了各种数据。我们有一个(20)19年的一个论文，是详细的分析他们的三个大数据，他们提供的，然后我们发现，就是明明有各种问题，就是看来是假的。 我们有各种regression diagnostics(回归分析诊断)，我们有各种统计，然后还有各种qualitative analysis(定性分析)。我们可以说，这个数字跟这个数字对不上号，然后有各种问题。 还有一个是，从17年或者18年以来，就是也有一个大规模的维吾尔人被放在劳教所，这个所谓的叫什么来着？就是教育转化中心或者是这种地方，然后这些人也是被系统性的抽血，还有各种体检，有的体检是非常可疑的，就是看来这不是为了去只量他的健康，而是看他的器官，就是他提供的器官的function(功能)。比如说，有多次会做一种尿的测试，还有抽血，还有这种超声波和CT扫描，然后就针对器官，所以这是令人怀疑，为什么做这么具体的一些体检？然后，如果这些人是被用来就是当供体，器官供体，也没人会知道，然后当局也可以赚很多钱。这个是，当然我没有一个确凿的我们知道这个人在这个时候被杀了，然后他的器官被贩卖，但是这很明显，他们是非常对这个事情很vulnerable(容易受到批评)，就是很可能有这个事情，然后当局就没有解释他的器官的来源的确是什么，因为不可能都是自愿捐献的。 记者：你在2022年也发表了一篇论文，而且你还在美国国会也做了证，谈的是中国的这个医疗体系跟这个公安系统之间存在一种独特的、长期的一种合作关系，而且说，许多的器官移植很可能是来自政治犯。你觉得中国的医生是参与了这个强摘器官的行为？ 罗宇：我们下载了很多关于器官移植的论文，从中国的各种数据库，然后我们去看他们做心脏移植的时候，因为关于这个公安系统，公安系统就是一五年之前是唯一供体的来源。这是中国移植界一直承认这一点。中国的移植界承认并且感谢他们，因为他们的合作，中国的移植系统才能这么发达。其实他们都是在透过媒体这么去感激他们的。 所以，我们这个论文就是发现，心脏移植的本身就是死因，就是摘取他的心，那个供体就死。这个讲起来有点复杂，但是我们的论文就是都详细的描述这是怎么一回事，就是认定脑死亡和插气管的时间。这些论文都会说，就认定死亡，然后插气管，插管，但是这个不可能，因为一个人必须维持呼吸机，这个气管已经要插管，他才能认定脑死亡，就是你不能认定脑死亡，然后插气管，因为你不可能认定，你需要这个机器，其实他们是把那个机器给关掉，然后看那个carbon dioxide (二氧化碳)的成分，然后他们才能认定这个脑死亡，所以他们做了很多这些心脏移植，都是心脏移植的本身是让那个人死掉。他的身份我们并不知道，就是是不是死囚，是不是死政治犯，良心犯啊，我们不知道他的供体的身份。 记者：对于这个说法，在你的论文发表之后，中国方面，不管是医学界也好，还是政府方面，有没有对此做出一个回应或者是反驳？