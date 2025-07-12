張國榮走上絕路有內情 知名導演王晶曝3大原因 【新唐人北京時間2025年07月12日訊】香港影歌雙棲的知名藝人張國榮已過世22年。近日，知名導演王晶透露，張國榮走上絕路的3大原因，包括事業起伏、抑鬱症困擾及導演夢碎。其中又以執導電影不成，最後把他壓垮。 王晶近日在自媒體節目《晶哥大講堂》中，談到了以上張國榮過世的三大原因。 王晶表示，張國榮早年在麗的電視（亞洲電視前身）出道，當時他也不是很紅，他曾經參加亞洲歌唱大賽只拿了第二名。直至轉投TVB，憑藉一首《Monica》就火了。當時在TVB強大的宣傳力下，就這首歌把他硬做紅了。 王晶提到，雖然張國榮的歌很紅，但在演戲方面表現一般，他出來演很多戲，在《英雄本色》裡，他飾演的角色相當好，但卻遭受冷遇，甚至他一出場就有人「噓他」，而周潤發一出場大家就鼓掌。 在張國榮第一次短暫退出後，再復出拍了電影《金枝玉葉》，其演技才真正被肯定。 「那部戲，張國榮整個演技大成（功），歌也大成，兩首歌好聽的不得了，戲也很好看，間接把袁詠儀捧到巔峰，他自己也成就了自己。從那段時間開始，他才真正是超級巨星。」王晶說。 王晶透露，張國榮多年來一直受抑鬱症困擾，當時他的醫生，沒有強制性干預，就只是給他藥吃，而他好像並沒有很乖的把藥都吃了。 張國榮的胞姊張綠萍曾公開指，張國榮不認為自己有病。 除了健康問題外，最後壓垮張國榮的是他的導演夢破碎。 王晶表示，中國有一位大哥好有錢，支持張國榮當導演，說拍一部很大的戲，他就跟他心目中所有演員都講了，而且在籌備了，差不多能開拍。但這大哥突然出事，就「進去了」（坐牢），然後他就很失落，情緒很不好，不知道該如何與劇組交代。不久就出現了「那個事件」。 2003年4月1日晚上，張國榮在香港中環區一家酒店墜樓死亡，終年46歲。當時消息震驚了整個香港社會，令歌迷心碎。 （責任編輯：李恩真） 推薦閱讀： 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/07/12/a104002875.html