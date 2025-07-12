中國乒乓球男雙全軍覆沒 王楚欽輸球後搧自己巴掌 【新唐人北京時間2025年07月12日訊】7月12日，WTT美國大滿貫男雙半決賽，中國乒乓球男單主力球員王楚欽、梁靖崑爆冷出局，無緣決賽。目前，國乒在男雙賽場全軍覆沒。 在男雙半決賽中，王楚欽、梁靖崑以0:3不敵法國組合艾利克斯‧勒布倫、費利克斯‧勒布倫。 勒布倫兄弟將在決賽對戰韓國組合林鐘勛/安宰賢vs香港組合黃鎮廷/陳顥樺間的勝者。 國乒在本站賽事派出兩對男雙組合參賽，其中賽會三號種子王楚欽/梁靖崑首輪輪空，次輪以3:1勝智利組合戈麥斯/博格斯。上一輪，他們與隊友林詩棟/黃友政經歷四局激戰，以3:1勝出。 作為本站賽事的男雙頭號種子，勒布倫兄弟配合默契。在這場比賽中，王楚欽/梁靖崑失誤較多，關鍵分處理尤為失常，最終以8:11、6:11、8:11連丟三局，無緣決賽。 據騰訊網報導，這是王楚欽和梁靖崑自去年中國大滿貫之後的重新組合。但是別忘了，勒布倫兄弟可是男雙世界第一，又是親兄弟，還是捆綁組合，單打實力本來就不俗，配合又十分默契，所以輸給他們很正常。 暫停時，國乒男隊主教練王皓先跟梁靖崑講，再跟王楚欽講。比賽中，王楚欽在多丟分之後非常自責，甚至搧自己耳光。最後無力回天，他生氣之餘也有點無奈，而國乒也因此提前無緣美國大滿貫的男雙冠軍。 報導說，賽後，王楚欽、王皓、肖戰、劉恆一起在室外復盤比賽，沒見到梁靖崑。大家都很不甘心，王楚欽看著手機，連聲嘆氣，王皓叉腰生悶氣，和王勵勤說著什麼。 抵達酒店之後，王楚欽喃喃自語，低頭走著，看起來還沒走出失利的情緒。 7月11日，乒乓球WTT美國大滿貫女單1/8決賽，中國乒乓球主力球員孫穎莎、王曼昱爆冷出局，均無緣女單八強。 這場比賽中，孫穎莎1:3不敵隊友陳熠，四局比分為：9:11、11:7、5:11、9:11。 本場比賽開打前，女單二號種子王曼昱苦戰四局後，最終以1:3不敵中國前國家隊主力、現澳門運動員朱雨玲，四局比分為：8:11，6:11，11:8，5:11。 （責任編輯：李恩真） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/07/12/a104002858.html