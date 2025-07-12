中國遊客遭持槍綁架 泰國4名假警察當街勒索 【新唐人北京時間2025年07月12日訊】一名中國遊客日前赴泰國旅遊時，遭到當地4名假警察綁架勒索，綁匪搶走這名中國遊客手機、現金等財物後才將他釋放。 綜合陸媒報導，7月10日，這名中國遊客在泰國芭提雅賽薩姆路附近，遭4名假扮警察的壯漢當街擄走。根據監控視頻顯示，當時嫌犯駕車接近受害者後，另外幾名穿黑衣、戴口罩的嫌犯持槍下車，強行將這名中國遊客拖上車。 受害者是52歲的林先生，據他事後講，綁匪當時自稱是警察，並聲稱調查電信詐騙案，因此，現場路人都未敢上前阻止。 林先生稱，他被槍頂住後背，搶走兩部手機、1.5萬泰銖現金和一副眼鏡，嫌犯威脅他轉帳超10萬泰銖後，將他丟棄在離案發地約8公里的一個射擊場附近。等他冷靜下來後迅速報警。 24歲的麵館老闆Kaew目睹了綁架的全過程。她事後告訴警方，事發前，林先生和他的朋友在她的麵館用餐。飯後，兩人站在外面聊了大約10分鐘，之後，林先生的朋友離開。 不久之後，一輛灰色SUV開了過來，林先生被迅速拉進了車裡。Kaew承認，她和其他旁觀者都以為這幫人是真警察，不敢出手阻攔。 事件在社交平台引發熱議，有不少中國網友認為，目前到泰國、緬甸旅遊太危險：「去泰國，緬甸旅遊的人，都是命硬的，自信心強的」「去泰國、緬甸旅遊的人，總覺得自己不是那個倒楣蛋」。 還有網友表示，東南亞地區的詐騙、綁架等案件，多與華人有關，有網友說，「華人搞華人啦，我去越南和泰國旅行的時候，導遊明著跟我們講，在這別相信任何一個同胞。」 在此之前，泰國也發生過多起華人綁架華人事件。 去年10月，泰國警方解救了3名被綁架的中國留學生，他們在曼谷吞武裡的一所知名大學學習期間，被一中國人以介紹工作為由，詐騙至泰緬邊境，綁匪持槍勒索10萬元人民幣的贖金後，才將3人釋放。 另一起中國人參與綁架中國人的事件，發生在去年4月，當時有5名中國遊客在泰國曼谷一家酒店被綁架，綁匪勒索250萬泰銖後（約55萬人民幣），才將他們釋放。警方調查認為，這個綁架團伙的頭目是一名蘇姓中國人，目前此人已獲泰國籍。 （責任編輯：文彬） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/07/12/a104002873.html