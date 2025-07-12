理財專家：4個看似節省的習慣實際在浪費金錢 【新唐人北京時間2025年07月11日訊】一些看似明智的省錢習慣，後來卻發現悄悄地掏空了人們的錢包。人們很容易被看似省錢所誘惑，最終卻過度消費。 以下是Gobankingrate整理的理財專家認為令人吃驚的「省錢」陷阱，專家們也在探索如何調整生活習慣，實現持久省錢。 1. 浪費的批量購買 批量購買看起來合乎情理，因為花更少的錢可以買到更多的東西。然而，加州Commonwealth Strategy Advisors創辦人兼理財顧問卡萊布‧伍德-達格特（Caleb Wood-Dagget）指出，很多人在這方面浪費錢卻沒有意識到。 「以折扣價購買大量同一款商品看起來不錯，但如果其中一半過期或閒置不用，那麼實際上你並沒有省下什麼。」他說， 「你最終只會慢慢地浪費錢，而不是一次性全部浪費。」 InsuranceProviders.com網站的梅蘭妮‧穆森（Melanie Musson）補充說，你不能僅僅因為某樣東西是大包裝，就認為它更便宜。 穆森說，你需要考慮單價，並與小包裝價格進行比較。 乘坐廉價航空公司的航班感覺很划算，但加上隱藏費用並不省錢。 邁阿密大學商學院教授米歇爾‧弗蘭克（Michele Frank）表示：「雖然廉價航空公司確實提供較低的票價，但他們可能會收取選座費、餐飲費、隨身行李和打印登機牌的費用。」 這些費用累積起來，可能會導致旅客失去他們自以為獲得的「折扣」。 弗蘭克還表示，廉價航空公司通常飛機數量較少，航線較少，而且每週只在特定日期飛行。這意味著，如果航班被取消，可能幾天都無法搭乘其它航班，如果這意味著不得不在酒店多住幾天，會讓行程增加數百美元，因此將這些費用考慮在內非常重要。 3.