【禁聞】中國外賣大戰: 狂歡背後的悲哀 【新唐人北京時間2025年07月16日訊】在週末多家平台燒錢補貼，掀起「外賣大戰」，雖然這成了新的流量密碼，平台交出破紀錄成績單，但狂歡背後，可能並不存在真正的贏家。 上週六，美團、京東、淘寶閃購等外賣平台掀起新一輪「燒錢補貼大戰」。平台「請客」，商家爆單，消費者狂薅羊毛，7月12日23點36分，美團即時零售訂單量達1.5億，再創新高。7月14日，淘寶閃購聯合餓了麼宣布，日訂單量再次突破8000萬創新高。 但狂歡背後，隱憂浮現。 進入週二，「外賣大戰有人65元搞定一週伙食」，「實付9.9元米粉店家到手不足1元」等話題紛紛衝上熱搜。博主錦城建了幾個500人的「羊毛群」，大家拿出了搶機票、搶酒店的氣勢搶外賣券，他只花了65元，就搞定了自己一週的伙食。而米粉店雖然訂單激增，但店長徐婷卻高興不起來——顧客實付9.9元的米粉，扣除各項成本後，她到手還不到1元。 美國財擴房地產投資公司總裁蔣品超：「這個補貼促銷實質上反映中國的產業的確內捲嚴重。什麼旅遊，高檔消費，這些已經慢慢地變少了甚至沒有了，所以導致他們只能在吃的上，老百姓要在活命的吃的上內捲，太恐怖了。」 商家感受最強烈，不參與外賣大戰就沒有流量，參與了就破價虧損。主打堂食餐飲店還發現，線下線上顧客變成1比7，但是新增的訂單，全是來薅羊毛的，成不了回頭客，沒有補貼後高消費訂單迅速減少。 蔣品超：「即使你今天看起來繁榮，好像很多人在買單，他只是衝著能薅到你來買單，等他不能薅你的時候，他就不是你的顧客了，這樣子你這個生意還做得下去嗎？殺頭的生意有人做，賠本的生意沒有人做，現在是短暫的榮景，你等他賠本到一定程度，那會倒一片這些店家。」 消費者在狂薅羊毛中短期獲利，但每一分薅走的羊毛，都可能讓產業鏈更脆弱一分。 證券理財分析師Adam Lu：「今天你喝到了零元奶茶，感覺挺好，但是你有沒有想過，當好商家一個一個退出，服務縮水，價格漲回來之後，你還能剩下什麼呢？其實，你只是被算法推送和補貼機制引導，這消費看似自由選擇，其實，只不過是平台用來做數據增長的流量符號。」 商家賠本賺吆喝，消費者短期獲利，但是平台的確賺到了流量，多家平台交出破紀錄成績單。不過投資人稱這些巨頭在「賭命」。按之前公布的計劃，美團、淘寶、京東累計將在外賣大戰中投入一千多億。算上今年已經燒掉的，和計劃燒掉的，京東、美團的補貼金額都將達到各自2024年淨利潤規模的7成以上。 對即時零售戰略市場的激烈爭奪也折射出平台的流量焦慮。高盛7月3日發布的研報顯示，三大平台的根本目標並不是外賣業務本身的盈利，而是通過高頻次的外賣服務獲取用戶流量，交叉銷售至盈利能力更強的電商和旅行業務。 蔣品超：「平台之間也在跨行業的競爭，跨行業的內捲。 拼到你死我活，最後都成了一個骨頭人了，所有的肉都被你吃掉了。他們每一個人都還是心存著僥倖，說可不可能我們就是最後那個贏家？但是你做一個商家，你最終還是為了賺取利潤，沒有利潤可賺的話，就沒有贏家。」 那麼這場靠補貼砸出來的外賣狂歡，到底誰是贏家？ Adam Lu：「在今天的中國，平台不僅僅是商業公司，更是維穩的工具。經濟不好幹，政府需要信心，那麼就讓平台燒錢，讓大家感受到點什麼熱鬧，哪怕只是數字上的。這場補貼大戰，其實沒有贏家，平台短暫地贏得了數字，商家流著血陪跑，消費者薅到了一點點小便宜，大家都在消耗自己的明天。」 從7月5日開始的週末外賣大戰可能還將持續，但已經有餐飲協會發文，呼籲外賣平台停止內捲式補貼和不正當競爭，因為這導致了市場經營秩序混亂、行業生態嚴重失衡。