中國男在泰國遭同胞綁架 無錢贖身遭殺害拋屍 【新唐人北京時間2025年07月16日訊】一名在金三角從事所謂「灰產生意」的楊姓中國籍男子，近日在泰國被生意夥伴綁架。因其家人無錢支付被勒索的贖金，楊男慘遭殺害並棄屍荒野。泰國警方日前找到了被害人的遺體，並已抓獲兩名犯罪嫌疑人，但主謀仍在逃。 本週一（7月14日），泰國清邁府湄林縣警局警方接到報案，有人在當地湄林鎮Ban Pa Heo村路邊的小樹林中發現了一具遺體，疑似一名中國人。湄林警局警方遂協調泰國第五區警局警方前往現場調查，那空平公立醫院的醫護人員和救援隊也相繼抵達現場。 警方在小樹林中看到一具男性遺體，死者年紀在二十多嵗至三十嵗之間。通過初步調查後，警方確定死者就是不久前被綁架的中國籍男子楊某。 數日前，楊某的家人已向泰國警方報案，而警方已於7月10日在清邁某酒店控制了楊某的生意夥伴胡某。 根據胡某提供的綫索，清邁警方於7月11日在杭東縣卡達廊市場逮捕了一名中國籍犯罪嫌疑人桑某，指控他涉嫌參與了綁架楊某，並在勒索未遂後殺害了同胞。 警方在桑某租住屋的車庫及臥室內發現了大量血跡，但桑某辯稱主要行凶者是王某，而後者殺人後已經逃離泰國。 綜合《三湘都市報》等媒體報導，被害人楊某現年24嵗，生前與另外一名中國人胡某在老撾金三角經濟開發區金木棉從事「灰產生意」。2025年7月8日，楊、胡二人被同爲中國籍的男子桑某與王某以商討「殺豬盤」業務的名義，誘騙到泰國清邁。 據胡某供稱，他和楊某一同從老撾金三角經濟特區經清萊清盛口岸入境泰國，其後租車前往清邁。7月9日，他們二人在桑某位於杭東縣三帕灣分區的租住處醒來時，發現自己已經遭一個中國犯罪團伙捆綁並遭刀威脅。胡某支付150萬泰銖（約合人民幣33萬）的贖金後獲釋，而楊某因拒絕配合在隔壁房間被殺害。 據報導，楊某的家屬曾接到綁匪打來的電話，被勒索300萬泰銖（約合66萬人民幣）的贖金，但楊某的家人無力支付這筆贖金，隨後向泰國警方報了案。幾天后，楊某的遺體被發現。 目前，泰國警方正在蒐集證據對該案件做進一步調查，旨在儘快將凶手王某逮捕歸案。警方認爲，胡某也有誘騙朋友索要贖金及參與作案的嫌疑，將對此進行進一步的查證。 資料顯示，所謂「灰產生意」通常指的是一些鉆法律漏洞，遊走的法律邊緣的行當。近年來，東南亞一帶的所謂「灰產」的主要類型包括：搭建虛假通信網絡為詐騙團伙提供隱蔽通訊，非法獲取公民個人信息用於精準詐騙；通過手機矩陣操控網絡數據，影響遊戲、發帖、投票結果並從中獲利；乃至偽造保險事故、代理退保等手段獲利等。 （記者李明綜合報導/責任編輯：鄭宇） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/07/15/a104003727.html