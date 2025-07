财政部长贝森特将率领总统代表团参加在日本举行的世博会

美国政府宣布,由美国财政部长斯科特·贝森特(Scott Bessent)率领的一支高级别的总统代表团将参加7月19日在日本大阪举行的2025年世界博览会的美国日活动。 美国国务院7月15日发表的声明说,陪同贝森特的还有美国驻日本大使乔治·格拉斯(George Glass)、美国劳工部长洛丽·查韦斯·德雷默(Lori Chavez-DeRemer,)、常务副国务卿克里斯托夫·兰道(Christopher Landau)和美国馆总代表威廉·E·格雷森(William E. Grayson)大使。 国务院的声明说:“代表团将参观美国馆并参加美国国家馆日的正式活动,旨在展示美国的领导力并加强在印太地区的商务和经济伙伴关系。美国高级别领导人参与2025年大阪世博会彰显了我们致力于推进一个自由、开放和安全的印太地区的承诺。” 唐纳德·特朗普(Donald Trump)总统7月9日公布了前往日本大阪参加世博会的总统代表团名单。 世界博览会是一个大型国际展览平台,旨在展示各国在工业、科技和文化等等各方面取得的成就。最早的世博会可以追溯到1851年在英国伦敦举行的万国工业博览会。目前,持续半年的综合型博览会每五年举办一次,上一届在阿拉伯联合酋长国迪拜举行的世博会因受新冠疫情影响,从2020年推迟到2021年。除了综合型的世博会外,还有“专业型”世博会。 2025年的世博会在日本大阪举行,已于4月13日开幕,将在10月13日落幕。美国馆的主题是“想象我们的共同创造力”(Imagine What We Can Create Together),各展馆主题包括互联、创新、宇宙和旅游。 美国国务院的声明说,世博会是“展示美国创新、商务及全球领导力的独特机会”。 据日本报纸《读卖新闻》(The