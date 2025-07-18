棉片保養正流行！台灣也買得到的韓國棉片熱銷排行榜Top 10揭曉，從鎮定、控油到亮白通通有

時常關注美妝社群、吸收韓國保養新知的人，應該都會注意「保養棉片」的熱潮。從最初的濕敷鎮定功能，到現在各家品牌百花齊放，針對毛孔、痘痘、乾燥、暗沉等膚況推出多元款式。尤其在夏天，敷上棉片冰冰涼涼、舒緩又無負擔，成了保養首選。一起來看看康是美2025上半年最熱銷的保養棉片Top 10。 by Chiao Hung- 2025/07/17 更新 Top 10.HEALIC皙麗可水潤亮白爽膚棉 由韓國女星海恩代言的HEALIC皙麗可「水潤亮白爽膚棉」以亮白與保濕雙效聞名。 當中具有獨家Toning Effector™美白專利成份搭配傳明酸、水楊酸等，兼顧去除老廢角質、均勻膚色等等功能。 棉片採用天然人造絲纖維製成，柔軟親膚且吸附力強，U型設計更貼合眼周與臉部曲線，能緊緊將保濕美白成份鎖在肌膚之中，成為韓妞的愛用之選。 延伸閱讀： Top 9. CNP蜂膠能量彈潤保濕棉 CNP將經典蜂膠安瓶注入棉片中，打造出這款高效修護保濕棉片。 富含蜂膠萃取物與玻尿酸，能喚醒肌膚光澤、穩定膚況。雙面設計讓擦拭與濕敷都能發揮最大效益，使用後肌膚水嫩亮澤，妝感更服貼。這款棉片特別適合膚況不穩定或換季時使用，是CNP愛好者不可錯過的明星商品。 延伸閱讀：