2025父親節蛋糕盤點！金箔魚子醬、鮮蚵麵蛋糕超吸睛，獻給爸爸的頂級甜蜜驚喜

8月8號父親節即將到來！這邊整理了10間質感又誠意滿滿的父親節蛋糕，從經典口味、創意造型，苦中帶甜的大人系甜點，趁著難得的時刻，用一份甜甜的心意說出對爸爸的感謝吧～ by 美麗佳人編輯部- 2025/07/18 更新 Text／Turtle、Edit / Rose Tai、Photo／亞尼克、Lady M、時飴Approprié、狸小路、Häagen‑Dazs、ChizUp、方師傅點心坊、神旺普諾麵包坊、礁溪寒沐酒店、喜來登大飯店官網 想起爸爸，無論是接送上下學的背影、深夜裡仍忙碌的身影，還是那份沈默卻始終在身邊的陪伴，就趁著即將來到的父親節，把平常沒機會表達的感謝跟愛好好說出口吧～以下 10 間父親節蛋糕推薦給你，從經典原味、濃郁苦甜、到超有趣造型，挑選最適合的那款，獻給最親愛的老爸！ 2025父親節蛋糕推薦｜Lady M 來自紐約的頂級甜點品牌「Lady M」，今年父親節特別推出「抹茶巧克力千層蛋糕」選用義大利精品巧克力AMEDEI搭配靜岡抹茶粉，濃郁與清香交織，甜而不膩。超過20層手工製作的法式薄餅堆疊出多層次的滑順細膩，沉穩中帶著驚喜，低調卻讓人回味無窮，正如父親那份簡單卻無比深刻的愛。 訂購資訊：預購期間從即日起至 7/25 23：59。