迷路也沒關係,這裡留了位置給你,「LOST and Found」西門店登場,可愛小怪獸、人氣甜點、寵物一起吃早午餐,藏身西門靜巷的第二家分店。 by Rose Tai- 2025/07/18 更新 Photo / LOST and Found 從信義安和出發,靠著角色迷路小怪獸和那杯分開上桌的阿芙佳朵打開知名度,LOST and Found這間咖啡館成了不少人心中想待一下的地方。他們選擇把第二家店開進西門町靜巷裡,風格變了、設計升級了,但整體氛圍依舊溫柔也更成熟。不管是旅人、上班族、外地觀光客,甚至你家的毛小孩,這裡都有一張桌子為你保留。 亮點1|西門靜巷裡的新據點 第2家店落腳西門町,但不是在鬧區,而是靜巷轉進去的位置。這次裝潢走北歐世紀中期現代風格,大面窗戶、大量木質、開放式吧台,整體比信義店更沈穩。約60坪、兩層樓的空間,座位安排寬敞,讓人可以自在久坐,不管是要認真吃飯、開電腦工作、還是單純放空發呆都很剛好。 亮點2|迷路小怪獸細節藏滿整間店 LOST