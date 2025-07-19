富国银行暂停员工赴华，美国务院：海外美国公民的安全是最高优先事项

在美国富国银行(Wells Fargo)一名负责贸易融资业务的华裔高管近期在中国被禁止离境后，富国银行据报星期四(7月17日)宣布暂停所有员工赴华。美国国务院星期五告诉美国之音，海外美国公民的安全是他们最高的优先事项。 多家媒体引述知情人士的话说，富国银行在负责贸易融资业务的董事总经理毛晨月(Chenyue Mao音译)近期入境中国被中国政府禁止离境后，已暂停所有员工前往中国。 美国国务院发言人星期五在给美国之音的一封电子邮件中写道，“国务院没有比海外美国公民的安全和保障更高的优先事项，”但没有提供更多的细节。 富国银行发言人在发给媒体的声明中说：“我们正密切追踪这个情况，并通过适当渠道进行协调，以确保我们的员工能尽快返回美国。” 毛晨月是出生于上海的美国公民，目前常驻亚特兰大。据毛晨月的领英(LinkedIn)页面公开资讯，她2012年起任职于富国银行，负责监督该行的国际保理业务，并为跨国客户提供跨境运营资金战略方面的建议。 毛晨月6月还当选国际保理商联合会(FCI)主席；总部设在阿姆斯特丹的FCI，专注于贸易应收款融资，目前是国际上最具影响力的国际保理组织。 两个星期前，毛在领英上发布了关于新职位的消息，并感谢同事们的祝贺信息。 毛晨月前往中国的原因尚不清楚，被禁止离境的原因也尚不清楚。 中国的大多数出境禁令针对参与民事诉讼的个人，例如商业纠纷，而不是被控犯罪的人。在某些情况下， 中国当局会利用禁令来协助刑事调查、恐吓异议人士，或在与外国公司和政府的争议中获得杠杆。这些限制可能持续数月甚至数年，因为其背后的调查仍在进行。 包括美国中国商会和欧盟中国商会在内一些行业组织曾表示，近年来，跨国公司在中国的营商环境日益艰难，原因是法律缺乏透明度和不确定性，以及员工在中国被调查或是拘留。 毛晨月事件并非中国禁止外企人士出境的首例。 2023年9月，日本野村证券(Nomura)驻香港的投行业务高管王仲何(Charles Wang Zhonghe)赴中国出差，曾遭到禁止出境。直到第二年7月，才有媒体报道说，他获准返港。 差不多同一时间，美国风险咨询公司德安华公司(Kroll)一位持有香港护照的高管迈克尔·陈(Michael Chan)也被中国禁止出境。 当时媒体报道，陈被禁止出境的原因涉及几年前的一个案件调查。