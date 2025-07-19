高圓圓也穿上了這雙2025 New Balance神鞋！女神的5個旅行時髦手袋、鞋履公開

氣質出眾的高圓圓，穿搭風格總能自成一派，近期於歐洲之旅中再次展現穿搭帶貨的功力，同款New Balance薄底鞋已經面臨斷貨！ by jessie- 2025/07/18 更新 TEXT／XIN Photo／微博、小紅書 高圓圓擁有一種與生俱來的清新氣質，不刻意、不張揚，卻總能在人群中脫穎而出。日前高圓圓前往歐洲等地旅遊，分享的街拍照吸引時髦人士們的目光，其中她所選用的幾個單品，不僅是旅行時實用的好幫手，更能為穿搭提升品味，一起來看看高圓圓又來生火哪些單品？ 高圓圓New Balance 204L 高圓圓一身棕色背心裙搭配同色系格紋襯衫、肩背包和球鞋，One Tone色調讓她整個人套上了層溫暖復古的濾鏡，隨性坐在街邊大片直出，優雅大方的氣質令人稱羨，她腳上穿著的是New Balance最新推出的204L，不同色階的麂皮拼接出細膩層次，像高圓圓這樣利用雙鞋帶來點綴，幾乎能堪稱是Miu Miu聯名的平替款！而台灣的販售資訊也幫你找好了： 高圓圓Sézane涼鞋 高圓圓的度假穿搭沒有虛華的打扮，而是遵循自在的簡約休閒風格，像同一雙涼鞋，她便能運用在多套造型裡。而這雙來自法國品牌Sézane的涼鞋，正是高圓圓營造法式優雅氛圍的小訣竅。 直達官網 高圓圓New