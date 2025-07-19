【新聞直擊】美領館停辦簽證 原因令人吃驚 上海大酒店關停 【新唐人北京時間2025年07月19日訊】觀眾朋友好，歡迎收看《新聞直擊》。今天是，美東時間7月18日，星期五。 今日焦點：美駐華總領館停辦簽證，原因你想不到；中共倒台臨近，美已做好應對準備；上海「王朝大酒店」人去樓空，餐飲業將進入夏日寒冬；美國農業部國安審查，解僱70名外籍研究員；跳橋輕生頻發，湖南益陽裝5米高「鐵絲圍牆」。 近日，美國華府知名智庫哈德遜研究所發布一篇名為《共產主義後的中國：為後中共時代做準備》的報告，該報告探討了中共政權倒台後，國際社會應如何應對，為「後中共時代」提供了全面藍圖，呼籲政策制定者正視風險與機遇。 報告由哈德遜研究所中國中心主任余茂春主筆，多位軍事、情報、經濟、人權及憲政治理等領域的專家參與撰寫，涵蓋多個關鍵領域。 報告指出，中共正面臨經濟增長放緩、人口老齡化、房地產危機及青年高失業率等巨大內部挑戰，同時國際上與美國、歐盟等國家的貿易關係前所未有的緊張，以及其對南半球國家的脅迫政策，導致全球影響力嚴重受挫。 報告認為，雖然中共政權曾度過危機，但其突然倒台並非不可能，需為此做好準備。 報告強調，穩定「後中共時代」的中國需要國際合作，美國作為全球領導者應確保中國局勢的穩定，並推動其向民主制度的和平轉型。專家警告，若不妥善應對，後果可能影響全球秩序。 專家建議，美國特種作戰部隊（SOF）應協助臨時政府，穩定局勢、保護基礎設施並促進新政府和平誕生。 報告警告中共軍方生物武器研究構成戰略威脅，並提出了應對策略。 中共倒台後，專家主張通過資本重整、私有化及去中心化，打造自由化的金融架構，重組中國金融體系。 報告還建議，華盛頓應撤離在華的美國企業與公民，移除美國經濟重要領域的中國實體，以及處理在美的中國資產。 報告還在重組中國軍隊、解散中共國安和間諜機構、公開檔案供公眾審查，以及建立憲政民主、起草新憲法等方面做出了分析和建議。 專家還討論了過渡期保護人權的重要性，建議美國介入防止民間暴力、內戰及政治報復，特別關注廣西、新疆、西藏、內蒙古及寧夏五個自治區，並強調解決基督徒及法輪功等信仰群體的訴求。 【美國農業部國安審查 解僱70名外籍研究員】 再來關注美國農業部最新一波的國安審查動作。 美國農業部（USDA）日前完成了一項全面的國家安全審查，決定解僱大約70名來自被列為「受關注國家」的外國合同制研究人員，未來他們也將無法再參與美國農業部的研究計畫。