大危機襲來 哪些機構會永遠不差錢？

【新唐人北京時間2025年07月21日訊】從史上最嚴禁酒令到「狠剎享樂奢靡之風」，中共當局多次強調過緊日子，觀察人士認為，這主要反映了中共政權各級財政吃緊，所以資源優先給權力最大的部門。 7月16日，財政部召開警示教育大會暨黨組書記講黨課。中共財政部黨組書記、部長藍佛安主持會議，要求「深入貫徹中央八項規定」，「狠剎享樂奢靡之風」。要「以案為鑑」（一般認為指河南官場幹部喝酒死亡事件），認識違規吃喝的危害性，認識違規收送禮品禮金的危害性等。 早在2023年中央經濟工作會議提出「黨政機關要習慣過緊日子」，近年來，財政部多次表示強化預算約束，督促各地各部門堅持過緊日子不放鬆。 「現在搞得太左了！別說公款吃喝，私人吃喝都不行了，黨員聚餐都要報備。」大陸知情人士林女士（化名）告訴大紀元記者，現在去酒店吃飯要到社區報備，上班的要到辦公室和紀委報備。 據介紹，當地的大酒店，沒人敢去吃飯了，飯店的廚師、服務員都在門口擺攤子賣滷菜、炒菜，搭棚子賣快餐。偶爾有小飯店，退休人員三、四個人去打牌，吃個飯花費不多；大飯店整體特別蕭條，什麼酒席他們也不敢辦了，升學宴也不敢辦了。最慘的是賣酒的，不但白酒賣不出去，紅酒、啤酒也賣不出去。（之前報導：【禁聞】中共禁酒令下 五星級酒店擺地攤） 「現在除了那些高級領導，可能還有機會再奢侈一下子，弄個項目。但是我覺得他們現在也不大敢吃，以前領導都是吃單位的私房菜，或者到大飯店的祕密包間去吃，現在舉報成風，人人自危。」她說。 地方財政緊張 借東牆補西牆 林女士表示，現在財政是很緊張，地方政府欠了一屁股債。像西藏、貴州、東北三省這些窮省，60%都靠財政轉移支付，整個經濟不好，中央財政也沒有錢，地方更慘，政府賣地賣不掉。過去土地資源中心都有任務，一年地級市要賣十個億，現在房價跌的狠，土地財政破產。 關於財政沒錢，她舉例說，區裡有一家企業被打成「涉黑」，牽扯到幾千萬的資產。市財政局想把這個錢弄過來，就讓市公安局去辦這個案子，區財政局也想把這個錢弄過去，因為分級財政，兩家就在爭。法院判他「涉黑」犯罪，會收沒家產，充公到財政裡面。 據透露，區裡面公務員的工資要麼從醫院裡面借，要麼走城投（全稱城市建設投資公司，是政府投資融資平台）裡面借，城投都是走銀行抵押貸款。 這二年，由於財政沒錢，政府單位也沒錢，很多領導的「關係戶」都被打發回家了。以前經濟好的時候，單位會針對領導子女的專業設置相應的條件要人，但是體制內單位逢進必考，要經過國家的公考，有的考不進來。單位就設立二級機構，成立事業單位，利用職權把「關係戶」招進來。 「財政現在借東牆補西牆，再就是罰款。現在經濟不好，人們都不開車了，車油價太高，騎電瓶車的人特別多。大熱的天，那些交警躲在路邊，這邊拍錄像，那邊幾個人截著，專逮不帶頭盔的，逮了刷二維碼，罰款五十塊錢。」她說。 「經濟太差 民怨太大」 她表示，過去公務員的隱形收入很多。不但有工資，有飯補，有車補（發到個人，市級領導月入一兩萬），有公積金，還有年底獎金是全年工資的一半，幾萬塊錢，還有13個月的工資。過去還有各類文明獎，每年幾千塊錢，最主要的是目標考核獎，也是六個月的工資。「現在這一塊肯定馬上也要取消。學校老師說，去年的目標考核獎都沒給，今年更夠嗆。」 林女士表示，整個經濟太差了，民怨太大了。現在到處都在關店，實體經濟簡直是垮了。以前最市中心的那些店，主要的都關了，都在拍賣，還拍賣不掉，連電影院都關門，都沒人看電影了。社區裡面的小超市都關門了，開不下去了，就是消費降級。倒是很多東西賣不掉，比以前便宜了不少，這幾年的水果、蔬菜都很便宜。 「現在有點怕內亂，整個社會仇恨特別厲害，沒有一點道德底線。很多人沒有工作，我們這個城市，很多年輕人都啃老了，靠父母的工資。父母不但要給孩子還房貸，還要養兒子、媳婦、孫子，很多都是這樣的，年輕人沒有錢。」她說。 大危機襲來